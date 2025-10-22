Samastipur Crime News: विभूतिपुर में अंग्रेजी शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार, कार जब्त

साथ हीं पुलिस बलों की मदद से खदेड़ कर दो शराब धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि इस मामले में अपर थानाध्यक्ष शिव नारायण कुमार के बयान पर स्थानीय थाने में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है।

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर)। Samastipur News: थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान मडीहा चौक के समीप विगत रात्रि अंग्रेजी शराब लदे एक सफेद रंग की सुजुकी कार बरामद की है।

जिसमें चोचाही भरपुरा निवासी सुरेश प्रसाद सिंह के पुत्र राकेश कुमार और रामबालक सिंह के पुत्र राजा कुमार को नामजद किया गया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मडीहा चौक पहुंची।

वहां शंकर चौक के तरफ से आ रही उजले रंग के कार को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर और एक अन्य कार रोककर भागने का प्रयास किया। जिसे बलों की मदद से खदेड़ कर पकड़ा गया।

पूछताछ के क्रम में दोनों ने नाम व पता बताया। कार की तलाशी के क्रम में डिग्गी में 12 कार्टन में रखे 576 टेट्रा पैक से 103.680 लीटर अंग्रेजी शराब की मात्रा बरामद हुई है।

पुलिस ने कार को भी जब्त किया है। साथ हीं आरोपित के खिलाफ मद्य निषेध के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।