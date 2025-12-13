समस्तीपुर के विभूतिपुर में शराब के साथ दो धंधेबाज धराया, ट्रेन से लेकर आने की चर्चा
समस्तीपुर के विभूतिपुर में सिंघियाघाट सब्जी मंडी के पास एएलटीएफ-4 रोसड़ा की टीम ने छापेमारी कर दो शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। वे जानकी एक्सप्रेस ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, विभूतिपुर(समस्तीपुर)। Samastipur News: थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघियाघाट सब्जी मंडी के पास एएलटीएफ-4 रोसड़ा की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अंग्रेजी शराब के साथ दो धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया शराब धंधेबाज बेलसंडी तारा निवासी गोनर साह का पुत्र संजीत कुमार और सुन्देश्वर साह का पुत्र बिट्टू कुमार है।
थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि मामले को लेकर एएलटीएफ-4 रोसड़ा अनुमंडल के सहायक अवर निरीक्षक राजनाथ कुमार ने विभूतिपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कहा है कि वे सशस्त्र बल के गृहरक्षक राजू कुमार महतो और महिला गृहरक्षक रुबी देवी के साथ पुलिस वाहन से रोसड़ा क्षेत्र में भ्रमणशील थे।
शनिवार सुबह करीब 5.45 बजे गुप्त सूचना मिली कि जानकी एक्सप्रेस से दो युवक अवैध शराब लेकर आ रहा है, जो सिंघियाघाट स्टेशन पर उतरेगा। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए निर्देशानुसार तत्क्षण साथ के बल एवं पुलिस वाहन के साथ रोसड़ा से प्रस्थान कर 6.35 बजे सिंघियाघाट सब्जी मंडी के पास पहुंचे तो पुलिस वाहन को देखकर दो व्यक्ति भागने लगा।
उसे बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा। प्रक्रियागत पकड़ाए दोनों युवक का तलाशी लिया तो आरोपित धंधेबाज संजीत कुमार के पहने जैकेट के अंदर से 24 टेट्रा पैक और बिट्टू कुमार के पहने जैकेट के अंदर से 24 टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
दोनों मिलाकर कुल 48 टेट्रा पैक शराब की मात्रा 8.640 लीटर है। उक्त बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की वीडियोग्राफी करते हुए जब्ती सूची अनुसार शराब और गिरफ्तार दोनों धंधेबाज को लेकर थाने को सुपूर्द कर एक टंकित आवेदन दिया है। थानाध्यक्ष सुनील ने बताया कि दोनों धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
