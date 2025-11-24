Language
    Samastipur news: खेलते-खेलते पोखर में समा गई मासूम हंसी, एक की मौत, दूसरा संघर्षरत

    By Deepak Prakash Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    समस्तीपुर के रमैया गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेलते समय दो चचेरे भाई पोखर में डूब गए, जिसमें 6 वर्षीय युवराज की मौत हो गई, जबकि आर्यन गंभीर है। ग्रामीणों ने आर्यन को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। युवराज का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है।

    घटना के बाद रोते बिलखते स्वजन। जागरण

    संवाद सहयोगी, मोहिउद्दीननगर (समस्तीपुर)।  मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के रमैया गांव में रविवार की शाम एक हादसे में दो चचेरे भाई डूब गए जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे को अचेतावस्था में निकाला गया। जिसकी चिकित्सा चिकित्सकों के द्वारा की जा रही है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

    मृत बालक की  पहचान रमैया निवासी पंकज कुमार के पुत्र युवराज कुमार (6) के रुप में की गई है वहीं गंभीर रूप से घायल बालक की पहचान उसी गांव के सुधीर कुमार के पुत्र आर्यन कुमार (6) के रुप में की गई है। घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। घर के पास खेल रहे दो चचेरे भाई समीप स्थित नासी पोखर के पास गए। दोनों पानी में उतरे किंतु पैर फिसल जाने के कारण दोनों गहरे पानी में चले गए।

    समीप स्थित बच्चों ने जब शोर मचाया तो काफी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद इनमें से आर्यन को बाहर निकाला गया जिसकी चिकित्सा की जा रही है। जबकि युवराज की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार  दोनों चचेरे भाई थे। रविवार की शाम अपने दरवाजे के पास खेल रहे थे और समीप के पोखर में घटना घट गई।

    खेत में काम कर रहे पंकज कुमार को जब सूचना मिली तो ग्रामीणों के साथ मिलकर बच्चों की तलाश में जुट गए। खोजबीन के दौरान दोनों बालक पोखर में मिले। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें बाहर निकाला और विद्यापतिनगर थाना के कांचा अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवराज कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि आर्यन कुमार की हालत नाजुक देख उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर रेफर कर दिया गया। हादसे की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई।

    युवराज की मौत की सूचना मिलते ही मां अमृता कुमारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक दो भाई व एक बहन में सबसे छोटा था। इस घटना से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। जानकारी मिलते ही मोहिउद्दीननगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेज दिया।  पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया। गमगीन माहौल में मृतक बालक का अंतिम संस्कार सोमवार को कर दिया गया।