Amrit Bharat Train: बिहार को मिली 3 नई अमृत भारत ट्रेन, जानिए रुट और टाइमिंग, चुनाव से पहले बड़ी सौगात
समस्तीपुर रेल मंडल को दो अमृत भारत ट्रेनें मिली हैं जो दरभंगा से मदार जंक्शन और मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली तक चलेंगी। मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली एक्सप्रेस दक्षिण भारत के लिए पहली अमृत भारत ट्रेन होगी। तीसरी ट्रेन छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। इन नई ट्रेनों के शुरू होने से बिहार की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और समस्तीपुर रेल मंडल से संचालित होने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। समस्तीपुर रेल मंडल को दो अमृत भारत ट्रेन मिली है। इनमें दरभंगा से मदार जंक्शन (अजमेर) तक और मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली (हैदराबाद) तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं।
तीसरी ट्रेन छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के शुरू होने से बिहार की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी।
ट्रेन संख्या 15293/15294 मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस दक्षिण भारत की ओर जाने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन होगी, जो यात्रियों को हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।
तीन नई ट्रेनों के शुरू हो जाने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी, जिनमें से 13 ट्रेनें बिहार से संचालित होंगी। जिस में 8 अमृत भारत ट्रेन समस्तीपुर रेल मंडल से संचालित होगी।
मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज, जबलपुर, इटारसी, नागपुर और काजीपेट के रास्ते चलेगी।
दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, कानपुर और जयपुर के रास्ते संचालित होगी।
वहीं, छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस सिवान, थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ) और कानपुर के रास्ते दिल्ली तक जाएगी।
