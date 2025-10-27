Language
    बिहार की इन जगहों पर धीमी गति से चलेंगी ट्रेनें, RPF और GRP करेगी निगरानी

    By Manish Kumar Roy Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    रेलवे प्रशासन ने बिहार के कुछ विशेष स्थानों पर ट्रेनों को हॉर्न बजाते हुए धीरे चलाने का आदेश दिया है। इन क्षेत्रों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RPF और GRP की विशेष निगरानी रहेगी। यह निर्णय दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है।

    बिहार की इन जगहों पर हॉर्न बजाते हुए धीरे चलेगी ट्रेन

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर रेल पटरी के किनारे होने वाले छठ घाटों के पास श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ट्रेनें धीमी गति से चलेंगी और सीटी बजाकर सतर्कता की सूचना देंगी। यह व्यवस्था भीड़भाड़ और किसी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है।

    आरपीएफ और जीआरपी की रहेगी निगरानी

    समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योतिप्रकाश मिश्रा के निर्देश पर आरपीएफ और जीआरपी की निगरानी सतत रहेगी। ड्यूटी में तैनात जवान पटरी के पास लोगों की आवाजाही को रोकेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैक के किनारे सुरक्षा बनी रहे।

    डीआरएम ने लोगों से अपील की है कि रेलवे पटरी और बंद फाटक को पार करने जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से बचें और बच्चों पर विशेष ध्यान रखें।

    समस्तीपुर मंडल में रेल पटरी के किनारे होने वाले छठ घाटों में मगरदही घाट, रमभद्रपुर, किशनपुर, हायाघाट, थलवारा, रोसड़ा, सलौना, ओलापुर सहित अन्य स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।

    वहां सुरक्षा और चौकसी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

    एफओबी, प्लेटफार्म और टिकट काउंटरों पर भीड़ नियंत्रण

    पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए एफओबी, प्लेटफार्म और टिकट काउंटरों पर विशेष व्यवस्था रहेगी। कर्मी भीड़ क्लियर करने का काम करेंगे ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने।

    जरूरत के अनुसार टिकट काउंटर खुले रहेंगे

    डीआरएम ने कहा कि समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा सहित भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर जरूरत के अनुसार टिकट काउंटर खुलेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए एटीवीएम, यूटीएस ऑन मोबाइल टिकटिंग, जेटीबीएस आदि की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बेटिकट यात्रियों से परेशानी न हो, इसके लिए टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

    मुख्यालय से की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था निगरानी

    अधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, मे आई हेल्प यू डेस्क, मेडिकल डेस्क सहित अन्य इंतजाम रहेंगे। मंडल मुख्यालय में वार रूम से पूरे स्टेशनों पर प्रबंध व्यवस्था की निगरानी की जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    रेल ट्रैक के किनारे छठ घाटों के पास सतर्कता की सीटी बजाते हुए धीमी गति में ट्रेन चलेगी। लोगों से भी अपील है कि अपने बहुमूल्य जीवन के लिए सतर्कता रखते हुए पटरी और बंद फाटक को आर पार कर आवाजाही नहीं करें। समपार फाटक खुला रहे तब ही उससे आवाजाही करें। -ज्योति प्रकाश मिश्रा, डीआरएम समस्तीपुर मंडल