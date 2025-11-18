Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनसेवा एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें फरवरी तक रद; यहां चेक करें लिस्ट

    By Manish Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:11 PM (IST)

    समस्तीपुर में कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेलवे ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनों को रद कर दिया है। प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस, और डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद रहेंगी। कुछ ट्रेनों की परिचालन आवृत्ति भी कम की गई है, जिससे यात्रियों को असुविधा होगी। यह फैसला सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व मध्य रेलवे ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनों को रद करने, आंशिक रूप से रद करने तथा कुछ ट्रेनों की परिचालन आवृत्ति कम करने का फैसला लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवधि में समस्तीपुर सहित आसपास के जिलों से होकर गुजरने वाली दर्जनों महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो सकती है।

    रेलवे द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, सर्वप्रथम छह ट्रेनों को पूरी तरह रद किया गया है। इनमें ट्रेन संख्या 14112 प्रयागराज जंक्शन–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 25 फरवरी तक बंद रखा जाएगा।

    इसी तरह 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से 2 मार्च तक तथा वापसी की 14618 अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद किया गया है।

    इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र की महत्वपूर्ण ट्रेन 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 27 फरवरी तक तथा 15904 चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से 1 मार्च तक पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इसी अवधि में कुछ ट्रेनों की परिचालन आवृत्ति भी कम की गई है।

    ट्रेन संख्या 11123 ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 26 फरवरी तक हर सोमवार और गुरुवार को नहीं चलेगी, जबकि इसकी वापसी ट्रेन 11124 बरौनी–ग्वालियर एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक हर मंगलवार और शुक्रवार को रद रहेगी।

    उत्तर बंगाल और दिल्ली के बीच चलने वाली 12523 न्यू जलपाईगुड़ी–नई दिल्ली एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 24 फरवरी तक हर मंगलवार रद रहेगी तथा वापसी की 12524 नई दिल्ली–न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 3 दिसंबर से 25 फरवरी तक प्रत्येक बुधवार को नहीं चलेगी।

    इसी प्रकार पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण ट्रेन 15909 डिब्रूगढ़–लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक हर शनिवार रद रहेगी, जबकि ट्रेन 15910 लालगढ़–डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस 9 दिसंबर से 3 मार्च तक हर मंगलवार को नहीं चलेगी।