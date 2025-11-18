जनसेवा एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें फरवरी तक रद; यहां चेक करें लिस्ट

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व मध्य रेलवे ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनों को रद करने, आंशिक रूप से रद करने तथा कुछ ट्रेनों की परिचालन आवृत्ति कम करने का फैसला लिया है।

इस अवधि में समस्तीपुर सहित आसपास के जिलों से होकर गुजरने वाली दर्जनों महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो सकती है। रेलवे द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, सर्वप्रथम छह ट्रेनों को पूरी तरह रद किया गया है। इनमें ट्रेन संख्या 14112 प्रयागराज जंक्शन–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 25 फरवरी तक बंद रखा जाएगा। इसी तरह 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से 2 मार्च तक तथा वापसी की 14618 अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद किया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र की महत्वपूर्ण ट्रेन 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 27 फरवरी तक तथा 15904 चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से 1 मार्च तक पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इसी अवधि में कुछ ट्रेनों की परिचालन आवृत्ति भी कम की गई है।

ट्रेन संख्या 11123 ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 26 फरवरी तक हर सोमवार और गुरुवार को नहीं चलेगी, जबकि इसकी वापसी ट्रेन 11124 बरौनी–ग्वालियर एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक हर मंगलवार और शुक्रवार को रद रहेगी। उत्तर बंगाल और दिल्ली के बीच चलने वाली 12523 न्यू जलपाईगुड़ी–नई दिल्ली एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 24 फरवरी तक हर मंगलवार रद रहेगी तथा वापसी की 12524 नई दिल्ली–न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 3 दिसंबर से 25 फरवरी तक प्रत्येक बुधवार को नहीं चलेगी।