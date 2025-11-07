Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोस्तों की आंखों के सामने थम गई सांसें, मैट्रिक छात्र की बलान नदी में डूबकर मौत

    By Angad Kumar Singh Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:42 PM (IST)

    समस्तीपुर के दलसिंहसराय में बलान नदी में नहाने गए एक मैट्रिक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक संजीव कुमार, अपने दोस्तों के साथ वैरव पट्टी घाट पर नहा रहा था, तभी गहरे पानी में चला गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और परिवार में मातम छाया हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी,  दलसिंहसराय (समस्तीपुर) । थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्तियारपुर सलखन्नी वार्ड संख्या नौ में शुक्रवार को नहाने के दौरान एक छात्र की नदी में डूबने से मौत हो गई।

    मृतक की पहचान वार्ड संख्या दो निवासी रामेश्वर महतो के पुत्र संजीव कुमार (18) के रूप में हुई। ग्रामीणों के अनुसार, संजीव अपने दोस्तों के साथ बलान नदी स्थित वैरव पट्टी घाट पर नहाने गया था।

    नहाने के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया। दोस्तों ने उसे डूबते देखा तो शोर मचाया।इस दौरान ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक संजीव पानी में समा चुका था। स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजनों के मुताबिक, संजीव गांव में रहकर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था। सूचना मिलते ही दलसिंहसराय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। थानाध्यक्ष मो. इरशाद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर में भेजा गया है।

    गंडक में डूबे युवक का शव गांव पहुंचा

    कल्याणपुर: सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद एक युवक का शव बासुदेवपुर पंचायत के गोपालपुर गांव वार्ड नंबर 09 में शाम में पहुंचा। मृतक युवक गांव के ही महेश महतो का 18 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार है।

    पंचायत के उप मुखिया श्याम सुंदर कुमार ने बताया कि बुधवार को घर से क्रोधित होकर गंडक नदी के मथुरापुर घाट पर छलांगा मार दिया था। इसमें उसकी मौत हो गई । प्रशासन की मदद से लगातार दो दिनों तक एसडीआरएफ की टीम काफी खोजबीन की खानपुर थाना क्षेत्र के शोभन गांव के समीप बूढ़ी गंडक नदी में उपलता हुआ शव लोगों ने देखा।

    सूचना पर पहुंची खानपुर पुलिस उसे कब्जे में लेकर शुक्रवार को पोस्टमार्टम में भेजी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने युवक के शब को परिजनों को सौंप दिया। शव के पहुंचते ही गांव में कोहराम मचा। परिजनों का रोते-रोते बुरा हाल। ग्रामीणों के सहयोग से शव को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया।