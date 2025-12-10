10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 24 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति; जल्द करें आवेदन

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। सोनपुर रेल मंडल ने उजियारपुर, दलसिंहसराय, विद्यापतिनगर, शाहपुर पटोरी, मोहिउद्दीननगर, देसरी, बछवाड़ा, दिघवारा सहित दो दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्टेशनों पर यात्रियों को अब अनारक्षित (जनरल) टिकट टिकट बुकिंग एजेंटों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

मंडल ने एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जिसके तहत निर्धारित कमीशन पर टिकट जारी करने की सुविधा दी जाएगी। रेल मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की जाएगी। इस अवधि में एजेंट संबंधित स्टेशन पर अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे और यात्रियों की टिकट संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। आवेदन पंजीकृत डाक, साधारण डाक, कोरियर अथवा हाथों-हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में मैट्रिक पास होना अनिवार्य है।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस पहल से स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उम्मीदवार के नाम से बनाया गया डिमांड ड्राफ्ट, स्व-अभिप्रमाणित फोटो तथा अन्य आवश्यक कागजात आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

सोनपुर रेल मंडल के अंतर्गत जिन स्टेशनों के लिए एजेंटों की तैनाती की जाएगी, उनमें गरौल, हाजीपुर, महानार रोड, खगड़िया, सेमापुर, सोनपुर, बेगूसराय, मानसी, नवगछिया, महेशखूंट, कढ़गोला रोड, कुर्सेला, नारायणपुर, लाखो, तेघड़ा, भगवानपुर, अक्षयवट राय नगर सहित कई अन्य स्टेशन शामिल हैं।