Samastipur Crime : देसी कट्टा हाथ में, वीडियो वायरल करने वाले तीन गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, पूसा (समस्तीपुर) । देसी कट्टा के साथ वीडियो प्रसारित करना तीन युवकों को महंगा पड़ा। पूसा थाने की पुलिस ने तीन युवकों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूसा थाना क्षेत्र में इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर तीन युवकों द्वारा कट्टा लहराते हुए वीडियो की चर्चा तेज थी।

दहशत फैलाने का प्रयास इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मोरसंड निवासी संतोष राय के पुत्र अभिजीत कुमार उर्फ रिक्की कुमार, चकमेहसी थाना क्षेत्र के सोमनाहा निवासी मिथलेश राम के पुत्र कृष्ण कुमार एवं कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के पुनास निवासी सतो सहनी के पुत्र रामप्रीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि उक्त वीडियो सर्वप्रथम अभिजीत ने इंटरनेट मीडिया पर डालकर समाज में दहशत फैलाने का प्रयास किया।

वायरल वीडियो की पड़ताल करने जब पूसा पुलिस की टीम उक्त युवक के परिवार के पास पहुंची तो अभिभावक से समुचित उत्तर नहीं मिलने के कारण अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम हथियार की खोज करते कुशवाहा चौक सोमनाहा के पास पहुंची और वहां जुआ खेल रहे युवकों को दबोच लिया। इस दौरान कृष्णा के पास से लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। जबकि, रामप्रीत को पुलिस ने पुनास में छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कांड दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में कंचन बाला, कुमार सुधांशु, गोरखनाथ सिंह सहित अन्य शामिल थे।