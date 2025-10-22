Language
    Samastipur Crime : देसी कट्टा हाथ में, वीडियो वायरल करने वाले तीन गिरफ्तार

    By Purnendu Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:32 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र में देसी कट्टा के साथ वीडियो वायरल करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत कुमार नामक युवक ने सबसे पहले यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। दहशत फैलाने के लिए हथियार लहराकर वीडियो प्रसारित  किया था।

    Hero Image

    गिरफ्तार युवकों के बारे में जानकारी देती पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी, पूसा (समस्तीपुर) । देसी कट्टा के साथ वीडियो प्रसारित करना तीन युवकों को महंगा पड़ा। पूसा थाने की पुलिस ने तीन युवकों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूसा थाना क्षेत्र में इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर तीन युवकों द्वारा कट्टा लहराते हुए वीडियो की चर्चा तेज थी।

    दहशत फैलाने का प्रयास 

    इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मोरसंड निवासी संतोष राय के पुत्र अभिजीत कुमार उर्फ रिक्की कुमार, चकमेहसी थाना क्षेत्र के सोमनाहा निवासी मिथलेश राम के पुत्र कृष्ण कुमार एवं कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के पुनास निवासी सतो सहनी के पुत्र रामप्रीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि उक्त वीडियो सर्वप्रथम अभिजीत ने इंटरनेट मीडिया पर डालकर समाज में दहशत फैलाने का प्रयास किया।

    वायरल वीडियो की पड़ताल करने जब पूसा पुलिस की टीम उक्त युवक के परिवार के पास पहुंची तो अभिभावक से समुचित उत्तर नहीं मिलने के कारण अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम हथियार की खोज करते कुशवाहा चौक सोमनाहा के पास पहुंची और वहां जुआ खेल रहे युवकों को दबोच लिया। इस दौरान कृष्णा के पास से लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। जबकि, रामप्रीत को पुलिस ने पुनास में छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कांड दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में कंचन बाला, कुमार सुधांशु, गोरखनाथ सिंह सहित अन्य शामिल थे।

    बैंक ग्राहक से उचक्कों ने उड़ाए 66 हजार

    सरायरंजन। सरायरंजन बाजार स्थित सेंट्रल बैंक के एक खाताधारी से उचक्कों द्वारा 66 हजार रुपये उड़ाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर पीड़ित ग्राहक के आवेदन पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर वार्ड संख्या छह निवासी नरेंद्र नारायण झा ने बताया कि बुधवार की दोपहर सरायरंजन बाजार स्थित सेंट्रल बैंक खाते से 66 हजार रुपए की निकासी की थी। इसके बाद उन्होंने बैंक के अंदर ही झोले में रुपया समेत पासबुक एवं आधार कार्ड को एक दीवार पर रख दिया था। इसके बाद वे शौचालय में चले गए। जब वे शौचालय से बाहर आए तो उनका झोला गायब था। पीड़ित ने शाखा प्रबंधक को इसकी जानकारी दी। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम सामने आया।