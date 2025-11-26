Language
    Samastipur : कौन है इतना निर्दयी? सरकारी अस्पताल के पास सड़क किनारे मिले दो नवजातों के अधजले शव

    By Deepak Prakash Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:16 PM (IST)

    Bihar news : समस्तीपुर जिले में सरकारी अस्पताल के पास दो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। इस घटना से लोगों में आक्रोश है और वे दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।  

    नवजात के अधजले शव को देखने पहुंची लोगों की भीड़ ! जागरण

    संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) । बिहार के समस्तीपुर जिले के पटोरी नगर क्षेत्र स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के बगल में सड़क के किनारे दो अधजले नवजात शिशु का शव फेंका हुआ मिला। चूहे- बिल्ली की तरह मानव शिशुओं के शव पाए जाने की दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई।

    पेट्रोल डालकर जलाने की आशंका

    देखने से प्रतीत होता है कि शिशु को पहले कूड़े की ढेर में फेंका गया और बाद में पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। पड़ोस के दुकानदारों ने जब अपना सीसीटीवी फुटेज देखा तो पता चला कि मंगलवार की रात 12:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर सलाई से उसे जलाया। अनुमान लगाया जा रहा है कि नाजायज बच्चों को या बेटी को जन्म देने के बाद उन दोनों बच्चों को जलाकर मार दिया गया।

    सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में मिले

    देखने से पता लगता है कि दोनों जुड़वा बच्चे हैं या फिर एक ही समय दोनों बच्चों का जन्म हुआ था। घटना की सूचना पटोरी थाना पुलिस को दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जब नगर परिषद के कर्मी और कुछ लोग सफाई के दौरान बुधवार की सुबह अनुमंडलीय अस्पताल से पटोरी बाजार की ओर सड़क के किनारे कूड़े के ढेर को जला हुआ पाया। कुछ लोगों ने देखा कि उसमें दो नवजात शिशुओं का अधजला शव भी पड़ा हुआ है ।

    शव इस तरह जल गया था कि उसके लिंग की पहचान नहीं हो सकी। बाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कानों कान यह बात तेजी से फैल गई। मौजूद लोगों ने अनुमान लगाया कि यह कोई नाजायज बच्चा होगा। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में मध्य रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति को सलाई से कुछ जलाते हुए वहां देखा गया। इस संबंध में अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डा. अमिताभ रंजन से पूछा गया तो उन्होंने बताया उन्हें भी घटना की जानकारी है किंतु यह किसका कुकृत्य है यह नहीं बताया जा सकता। फिलहाल अनुमंडलीय अस्पताल प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है।