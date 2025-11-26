Samastipur : कौन है इतना निर्दयी? सरकारी अस्पताल के पास सड़क किनारे मिले दो नवजातों के अधजले शव

संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) । बिहार के समस्तीपुर जिले के पटोरी नगर क्षेत्र स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के बगल में सड़क के किनारे दो अधजले नवजात शिशु का शव फेंका हुआ मिला। चूहे- बिल्ली की तरह मानव शिशुओं के शव पाए जाने की दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई।

पेट्रोल डालकर जलाने की आशंका देखने से प्रतीत होता है कि शिशु को पहले कूड़े की ढेर में फेंका गया और बाद में पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। पड़ोस के दुकानदारों ने जब अपना सीसीटीवी फुटेज देखा तो पता चला कि मंगलवार की रात 12:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर सलाई से उसे जलाया। अनुमान लगाया जा रहा है कि नाजायज बच्चों को या बेटी को जन्म देने के बाद उन दोनों बच्चों को जलाकर मार दिया गया।

सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में मिले देखने से पता लगता है कि दोनों जुड़वा बच्चे हैं या फिर एक ही समय दोनों बच्चों का जन्म हुआ था। घटना की सूचना पटोरी थाना पुलिस को दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जब नगर परिषद के कर्मी और कुछ लोग सफाई के दौरान बुधवार की सुबह अनुमंडलीय अस्पताल से पटोरी बाजार की ओर सड़क के किनारे कूड़े के ढेर को जला हुआ पाया। कुछ लोगों ने देखा कि उसमें दो नवजात शिशुओं का अधजला शव भी पड़ा हुआ है ।