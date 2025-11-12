Samastipur News: बहन की जिंदगी बचाने की कीमत में खुद की जान गंवा बैठा भाई

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर) । समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी पुल सोनवारचक के पास बुधवार की सुबह एक किशोर का शव नदी में उपलाता मिला। मछुआरों द्वारा शव देखे जाने के बाद सूचना इलाके में तेजी से फैल गई। लोग नदी तट पर पहुंच गए।

मृतक की शिनाख्त कर उसके स्वजन को जानकारी दी गई। मृतक किशोर सोनवारचक निवासी राम विलास दास का नाती सह समस्तीपुर के अकबरपुर मथुरापुर निवासी नरेश दास व सुनैना देवी का पुत्र अमन कुमार (16) बताया गया है। स्थानीय लोगों व स्वजनों की मदद से शव को नदी के पानी से बाहर निकाल कर थाना परिसर लाया गया। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया के उपरांत मृतक के शव को पुलिस कब्जे में लेकर अंत्यपरीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

बहन को डूबने से बचाने के दौरान नदी में लापता हो गया था भाई बताया जाता है कि अमन के पिता सपरिवार पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर ओम विहार फेज-5 में रहते थे। छठ महापर्व को लेकर अमन अपनी मां और बहन के साथ सोनवारचक स्थित नानी घर आया था।

विगत पांच नवंबर की दोपहर अपनी मां-बहन के साथ बूढ़ी गंडक नदी में सीढ़ी घाट पर स्नान करने गया था। वहां स्नान के क्रम में बहन का पांव फिसल जाने के कारण बहन सुजाता नदी के पानी में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए अमन नदी के पानी में कूद गया और उसने बहन को डूबने से बचा लिया।

मगर, वह खुद नदी के पानी में लापता हो गया। दोपहर के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इसलिए अमन की तत्काल खोजबीन नहीं की जा सकी। देर शाम तक स्वजन ने अमन की खोजबीन की। घटना की सुधि नहीं लेने का आरोप छह नवंबर को नाना राम विलास दास ने विभूतिपुर थाने में घटना की लिखित शिकायत की थी। इसमें नाती की खोजबीन करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बुधवार सुबह मृतक किशोर का शव मिलने के बाद स्वजनों ने आरोप लगाया कि लिखित शिकायत के बावजूद पुलिस ने इस घटना पर सुधि नहीं ली। अंचलाधिकारी द्वारा एसडीआरएफ टीम से खोजबीन भी नहीं कराई गई। शव मिलने के बाद से मृतक के नाना राम विलास दास, पिता नरेश दास, माता सुनैना देवी, भाई पवन कुमार, बहन सुलेखा कुमारी, सुजाता कुमारी, सुनीता कुमारी समेत स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।