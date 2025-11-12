Language
    Samastipur News: बहन की जिंदगी बचाने की कीमत में खुद की जान गंवा बैठा भाई

    By Vinay Bhushan Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    समस्तीपुर के विभूतिपुर में बूढ़ी गंडक नदी में एक किशोर का शव मिला। अमन कुमार नामक यह किशोर कुछ दिन पहले अपनी बहन को डूबने से बचाने के प्रयास में नदी में लापता हो गया था। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया है।

    किशोर की फाइल फोटो व घटना की सूचना पर रोते-बिलखते परिजन। जागरण्

    संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर) ।  समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी पुल सोनवारचक के पास बुधवार की सुबह एक किशोर का शव नदी में उपलाता मिला। मछुआरों द्वारा शव देखे जाने के बाद सूचना इलाके में तेजी से फैल गई। लोग नदी तट पर पहुंच गए।

    मृतक की शिनाख्त कर उसके स्वजन को जानकारी दी गई। मृतक किशोर सोनवारचक निवासी राम विलास दास का नाती सह समस्तीपुर के अकबरपुर मथुरापुर निवासी नरेश दास व सुनैना देवी का पुत्र अमन कुमार (16) बताया गया है।

    स्थानीय लोगों व स्वजनों की मदद से शव को नदी के पानी से बाहर निकाल कर थाना परिसर लाया गया। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया के उपरांत मृतक के शव को पुलिस कब्जे में लेकर अंत्यपरीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

    बहन को डूबने से बचाने के दौरान नदी में लापता हो गया था भाई

    बताया जाता है कि अमन के पिता सपरिवार पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर ओम विहार फेज-5 में रहते थे। छठ महापर्व को लेकर अमन अपनी मां और बहन के साथ सोनवारचक स्थित नानी घर आया था।

    विगत पांच नवंबर की दोपहर अपनी मां-बहन के साथ बूढ़ी गंडक नदी में सीढ़ी घाट पर स्नान करने गया था। वहां स्नान के क्रम में बहन का पांव फिसल जाने के कारण बहन सुजाता नदी के पानी में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए अमन नदी के पानी में कूद गया और उसने बहन को डूबने से बचा लिया।

    मगर, वह खुद नदी के पानी में लापता हो गया। दोपहर के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इसलिए अमन की तत्काल खोजबीन नहीं की जा सकी। देर शाम तक स्वजन ने अमन की खोजबीन की।

    घटना की सुधि नहीं लेने का आरोप

    छह नवंबर को नाना राम विलास दास ने विभूतिपुर थाने में घटना की लिखित शिकायत की थी। इसमें नाती की खोजबीन करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बुधवार सुबह मृतक किशोर का शव मिलने के बाद स्वजनों ने आरोप लगाया कि लिखित शिकायत के बावजूद पुलिस ने इस घटना पर सुधि नहीं ली। अंचलाधिकारी द्वारा एसडीआरएफ टीम से खोजबीन भी नहीं कराई गई। शव मिलने के बाद से मृतक के नाना राम विलास दास, पिता नरेश दास, माता सुनैना देवी, भाई पवन कुमार, बहन सुलेखा कुमारी, सुजाता कुमारी, सुनीता कुमारी समेत स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

    पीड़ित परिवार को दिलाया जाएगा सरकारी लाभ

    थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा तंत्र अस्त-व्यस्त रहा था। इसके बावजूद खोजबीन की दिशा में प्रयास किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्यपरीक्षण के लिए भेज दिया है। अंचलाधिकारी रंधीर रमण ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो चार दिन पूर्व एसडीआरएफ टीम बुलवा कर नदी के संभावित स्थलों को चिह्नित कर खोजबीन करवाई गई थी। बुधवार की सुबह भी टीम खोजबीन के लिए आ रही थी। शव मिलने की सूचना के बाद एसडीआरएफ टीम को फोन कर रुकवाया गया है। पीड़ित परिवार को सरकारी लाभ दिलाया जाएगा।