समस्तीपुर में अपने ही घर का विस्तर बना रहस्य का अड्डा, युवक की मौत से सनसनी
समस्तीपुर के दलसिंहसराय में एक युवक का शव उसके घर में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक, नीरज कुमार सिंह, उजियारपुर का निवासी था और घर में अकेला रहता था। उसके शरीर पर जख्म के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को सूचित कर दिया है। फिलहाल, मौत का कारण स्पष्ट नहीं है।
संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। बिहार में समस्तीपुर के दलसिंहसराय में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है। भगवानपुर चकशेखू के बेलबन्ना वार्ड चार में यह घटना हुई है। यहां अपने ही घर के बिछावन पर युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
मृतक के आंख के पास जख्म के निशान पाए गए हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के महथी गांव निवासी अवविंद सिंह के बड़े पुत्र नीरज कुमार सिंह के रूप में हुई है। नीरज की उम्र लगभग 35 वर्ष थी।
घर में इस युवक अलावा कोई भी नहीं रहता था
स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक नशे का आदी था। घर में इसके अलावा कोई भी नहीं रहता था। मतदान के लिए कुछ माह पहले अपने घर आया था। उसकी पत्नी और बच्चे मायके में रहते हैं, जबकि छोटा भाई परदेस में अपने परिवार के साथ रहता है।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना
माता-पिता बनारस में निवास करते हैं और नीरज भी बनारस में ही रहता था। पड़ोसियों को जब कोई अजीब शंका हुई तो उन्होंने अंदर जाकर देखा तो नीरज को उसके ही पलंग पर मृत पाया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दलसिंहसराय थाना के थानाध्यक्ष मो. इरशाद आलम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। अभी तक मामले को लेकर कोई आवेदन नहीं मिला है। मृत्यु कैसे हुई है उसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
पुलिस सभी पहलुओं को देखते हुए मामले की छानबीन कर रही है ताकि जल्द से जल्द सच सामने आ सके। फिलहाल शव को चौकीदार के साथ सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस में रखने के लिए भेज दिया गया है।
