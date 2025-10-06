समस्तीपुर में तीन दिन पूर्व अपहृत व्यक्ति का शव बरामद, आक्रोशित लोगों ने दरभंगा-समस्तीपुर पथ को किया जाम

कल्याणपुर के मलकौली में रावण दहन के बाद लापता हुए दीपक सहनी का शव एक गड्ढे में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक बेंगलुरू में मजदूरी करता था और पूजा के लिए घर आया था।

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर (समस्तीपुर)। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मलकौली गांव में एक गड्ढे से युवक का शव बरामद हुआ। उसकी पहचान गांव से 3 दिन पूर्व गायब 35 वर्षीय दीपक साहनी के रूप में हुई। शव बरामदगी की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है।

बता दें कि तीरा पंचायत के वार्ड 1 के मलकौली गांव निवासी दीपक साहनी की पत्नी पूनम देवी ने अपने पति के अपहरण होने की जानकारी थाने में दी थी। कहा था कि शुक्रवार को दुर्गा पूजा में रावण दहन देखने घोघरा उत्तरी गांव गए। वहां गांव के दो युवक से कुछ विवाद हुआ।

अचानक मेले से दीपक साहनी गायब हो गए। शव बरामद करते हुए सड़क के बगल गड्ढे से बरामद करते हुए पोस्टमार्टम में भेज रही थी इसी बीच आक्रोशित लोगों ने जटमलपुर महादेव स्थान के समीप मुख्य सड़क दरभंगा-समस्तीपुर को शव के साथ लगभग 1 घंटे से अधिक तक जाम कर दिया।

सूचना पर पहुंचे डीएसपी दो, संजय कुमार थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा आदि पहुंचे। उनके काफी समझाने बुझाने के बाद सड़क यातायात बहाल हुआ। जाम टूटने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजा। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अपहरण की प्राथमिकी संख्या 337/25 दर्ज की गई थी। हत्यारों ने मलकौली गांव जाने वाली सड़क के किनारे गड्ढे में मारकर फेंक दिया था। मृतक के चेहरे पर गड्ढे में रहने के कारण मिट्टी वे चोट के निशान मिले।

दो दिन पूर्व बेंगलुरु से आए थे। वे बेंगलुरू में ही मजदूरी करते थे। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल बना रहा। पीड़िता पुलिस से इंसाफ मांग रही थी कि मेरे पति के हत्यारे को कठोर से कठोर गिरफ्तार कर सजा दी जाए। आक्रोशित लोग भी पत्नी के पक्ष में थे।

मुखिया प्रतिनिधि डब्लू कुमार, आशीष पटेल, उपप्रमुख दीपक कुमार सहित कई लोग घरवाले को ढाढस देने में लगे रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिन पूर्व रावण दहन के दिन बच्चों में झंझट हुआ था। उसी रंजिश के कारण उनकी हत्या की गई।