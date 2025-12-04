कब पूरा होगा ताजपुर-बख्तियारपुर फोरलेन सड़क का निर्माण? मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण

संवाद सहयोगी, मोरवा। ताजपुर-बख्तियारपुर फोरलेन सड़क परियोजना का निरीक्षण राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए सड़क को अतिशीघ्र बनाकर चालू करने का निर्देश दिया। विदित हो कि इस फोरलेन सड़क का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2011 में किया गया था। वर्तमान में ताजपुर से चलालशाही तक का हिस्सा पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और वाहनों के लिए भी खोला गया है। वहीं, चलालशाही से मोहनपुर, गंगा सेतु के पास से होते हुए बख्तियारपुर तक निर्माण कार्य चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य सचिव ने ताजपुर से चलालशाही तक तैयार किए गए हिस्से पर पहुंचकर गुणवत्ता की जांच की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चलालशाही से बख्तियारपुर तक अधूरे हिस्से को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग को समय पर जनता को समर्पित किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान बीएसआरडीसी के एमडी शीर्षत कपिल अशोक, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अभियंता के अलावा जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रसाद सिंह, एसडीओ दिलीप कुमार, डीपीआरओ रजनीश कुमार, पटोरी एसडीओ विकास पांडे, पटोरी डीएसपी बी.के. मेधावी, हलई थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सहित जिले के वरीय अधिकारी, पथ निर्माण विभाग और फोरलेन एजेंसी के अभियंता मौजूद थे।