    5 लाख नगद व 2 लाख का बांड जब्त, रोसड़ा ईओ के आवास व कार्यालय में निगरानी का छापा

    By Shambhu Nath Chaudhary Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    Bihar News:निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के आवास और कार्यालय पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई इस छापेमारी में 5 लाख 600 रुपये नकद और 2 लाख रुपये के एसबीआई बांड जब्त किए गए। ईओ उपेन्द्र नाथ वर्मा के खिलाफ पटना में मामला दर्ज है। कार्यालय में भी तलाशी ली गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक कागजात नहीं मिला।

    Bihar News: नगर परिषद कार्यालय में बातचीत करते निगरानी के डीएसपी। जागरण

    संवाद सहयोगी, रोसडा(समस्तीपुर)। Bihar News: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के रोसड़ा आवास एवं कार्यालय में छापेमारी की।

    टीम का नेतृत्व निगरानी ब्यूरो पटना के डीएसपी पवन कुमार एवं अरुणोदय पांडे संयुक्त रूप से कर रहे थे। नंद चौक के निकट अतिथि होटल परिसर स्थित ईओ के आवास में घंटों चले सर्च आपरेशन में 5 लाख 6 सौ रुपया नगद तथा एसबीआई लाइफ का दो लाख का बांड व घरेलू सामान का रसीद भी अपने साथ ले गया।

    कार्यालय एवं प्रकोष्ठ में पदाधिकारी की आय से जुड़ा किसी प्रकार का कागजात नही मिला। करीब चार घंटों तक दोनों जगह छापामारी के पश्चात डीएसपी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में छापामारी एवं पड़ताल की।

    ईओ के पटना स्थित आवास पर भी विभाग का छापामारी जारी रहना बताया। उन्होंने ईओ उपेन्द्र नाथ वर्मा के विरुद्ध निगरानी थाना पटना में आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी संख्या 99/2025 दर्ज रहने की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार इओ श्री वर्मा रोसड़ा में मौजूद नहीं थे। कर्मियों ने बताया कि वे अवकाश पर हैं।

    छापेमारी दल के पहुंचते ही हड़कंप

    बुधवार को करीब 4 बजे शाम में अचानक निगरानी की टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची। तीन गाड़ी से एक साथ छापामार दल को देख उपस्थित कर्मियों में हड़कंप मच गया। पहुंचते ही निगरानी के पदाधिकारी द्वारा कर्मियों से परिचय प्राप्त की तथा दो कर्मियों राजेश पूर्वे एवं अर्धेन्दु गौतम को ईओ के आवास पर ले गया।

    आवास में ताला लगा देख चाबी की खोजबीन की जाने लगी। काफी देर तक चाबी का पता नहीं चलने पर दंडाधिकारी के समक्ष ताला तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व आवासीय स्टाफ लालो पासवान द्वारा ताला खोल दिया गया।

    टीम के सदस्यों ने सभी कमरा एवं उसमें रखा आलमीरा बेड तथा एक एक फाइल की तालाशी ली। इस दौरान आलमीरा में रखे 5 लाख 6 सौ रुपया तथा एसबीआई लाईफ में जमा दो लाख राशि का बांड तथा एक दो सामग्री का कैश रसीद जब्त किया।

    घर में प्रवेश करने और निकलते समय सभी अपने आपकी तालाशी भी सुनिश्चित करायी गई। तत्पश्चात पूरी टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची। कार्यपालक पदाधिकारी के प्रकोष्ठ तथा इससे जुड़े लेखापाल कक्ष की भी सघन पड़ताल की।

    मौके पर कार्यालय के लेखापाल संजीत कुमार से भी आवश्यक पूछताछ की। यहां आय से संबंधित किसी प्रकार का कागजात टीम को नहीं मिली।