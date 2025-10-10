Election: अस्पताल-कॉलेज के पास नहीं बनेगा चुनावी कार्यालय, रैली में स्कूली बच्चे शामिल करने पर रहेगी कड़ी नजर

संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी। चुनावी रैली में यदि स्कूली बच्चों को शामिल किया गया तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इतना ही नहीं अस्पताल, धार्मिक स्थल तथा स्कूल-कॉलेज से कम से कम 200 मीटर से अधिक दूरी पर ही चुनावी कार्यालय बनाए जाएंगे।

उक्त दिशा निर्देश पटोरी में मोहिउद्दीन नगर तथा मोरवा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने विभिन्न दल के प्रतिनिधियों को दिया। पटोरी अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार की शाम मोहिउद्दीन नगर एवं मोरवा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में मोहिउद्दीन नगर के निर्वाची अधिकारी सह एसडीओ विकास पांडेय, मोरवा के निर्वाची अधिकारी सह डीसीएलआर रोहित कुमार, अवर निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार मौजूद थे।

बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। दोनों आरओ ने बताया कि दिन के 11 बजे से 3 बजे के बीच जिन अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र नामांकन कार्यालय को उपलब्ध हो जाएगा उनका ही दाखिला लिया जाएगा।

बताया गया कि किसी भी रैली में स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक चलेगी। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। 19 एवं 20 अक्टूबर को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे।