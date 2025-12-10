दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, दरभंगा से आनंद विहार के लिए चलेंगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। अलग-अलग तिथियों पर कुल दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। जिससे दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

जानकारी के अनुसार, दरभंगा से दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 05563 दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 10, 11, 13 व 14 दिसंबर को संध्या 6.15 बजे दरभंगा से चलेगी। यह समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर समेत कई स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन रात्रि 9.15 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 05564 आनंद विहार-दरभंगा स्पेशल 12, 13, 15 और 16 दिसंबर को रात 12.05 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 11 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

ैइसके अलावा ट्रेन संख्या 05565 दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 9 एवं 12 दिसंबर को शाम 6.15 बजे दरभंगा से चलेगी, जिसका रूट और समय लगभग समान रहेगा।

वापसी में ट्रेन संख्या 05566 आनंद विहार-दरभंगा स्पेशल 11 और 14 दिसंबर को रात 12.05 बजे चलेगी और निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन रात 11 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

रेलवे ने यात्रियों से अपील किया कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की समय-सारिणी अवश्य जांच लें और भीड़ को देखते हुए अग्रिम टिकट बुकिंग कर यात्रा की योजना बनाए।