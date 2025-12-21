Language
    Samastipur News : पति की चिता ठंडी भी नहीं हुई, पत्नी ने भी दुनिया को कहा अलविदा

    By Shambhu Nath Chaudhary Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    Samastipur latest News : समस्तीपुर के रोसड़ा में एक ही परिवार के दो बुजुर्ग सदस्यों, पति-पत्नी की कुछ घंटों के अंतराल पर मौत हो गई। पति विष्णुदेव सहनी ...और पढ़ें

    विष्णुदेव सहनी व पत्नी लालपरी देवी।

    संवाद सहयोगी, रोसड़ा (समस्तीपुर) । एक ही परिवार के दो बुजुर्ग सदस्यों पति पत्नी की लगभग छह घंटे के अंतराल पर मौत हो गई। पति के मौत के गम को पत्नी ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सकी।

    एक साथ जीने मरने की कसम को निभाते हुए पत्नी ने भी महज कुछ घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। शहर के वार्ड नंबर 20 निवासी बुजुर्ग विष्णुदेव सहनी (85) की तबीयत शनिवार को दिन में अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान  दोपहर बाद 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई।

    एक मात्र पुत्र धर्म सहनी एवं समाज के लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा के साथ गंडक नदी के किनारे दाह संस्कार किया। इधर पति की अर्थी निकलते ही विधवा बनी पत्नी लालपरी देवी (80) को गहरा सदमा लगा और उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी।

    पिता का संस्कार कर लौटने के पश्चात पुत्र ने अपनी मां को भी स्थानीय चिकित्सक से इलाज करवाया लेकिन, रात्रि करीब 9 बजे लालपरी देवी भी चल बसी। रविवार के दिन में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

    स्वजन की माने तो दंपती का भरपूर आपसी स्नेह था। एकमात्र पुत्र धर्म सहनी ने बताया कि माता पिता हमेशा साथ रहते थे। जीवनभर कभी किसी से विवाद नहीं किया और हर काम साथ-साथ करते थे। स्वजन दशरथ सहनी गोपाल सहनी एवं टुनटुन सहनी आदि ने बुजुर्ग जोड़ी को मुहल्लावासियों के लिए एक उदाहरण बताया। इस घटना की चर्चा इलाके में तेजी से हो रही है। 

    बिथान के पुसहो में युवक ने की खुदकुशी, छानबीन जारी

    बिथान : थाना के पुसहो गांव में एक युवक ने फंदे से लटक शनिवार की देर रात खुदकुशी कर ली। उसकी पहचान गांव के विजय कुमार के पुत्र रूपक कुमार (21) के रूप में हुई। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज छानबीन में जुटी है। बताया गया कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इस वजह से देर रात उसने घर के छप्पर में फंदा लगा उससे लटक जान दे दी। स्वजन ने बताया गया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसका इलाज चिकित्सकों द्वारा उपचार भी चल रहा था। सभी देर रात खाना पीना खाकर सो गए थे। इसी दौरान रात में उसने फंदा लगाकर उससे लटक अपनी जान दे दी। थानाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र राजू ने बताया कि यूडी केस दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।