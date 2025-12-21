Samastipur News : पति की चिता ठंडी भी नहीं हुई, पत्नी ने भी दुनिया को कहा अलविदा

संवाद सहयोगी, रोसड़ा (समस्तीपुर) । एक ही परिवार के दो बुजुर्ग सदस्यों पति पत्नी की लगभग छह घंटे के अंतराल पर मौत हो गई। पति के मौत के गम को पत्नी ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सकी। एक साथ जीने मरने की कसम को निभाते हुए पत्नी ने भी महज कुछ घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। शहर के वार्ड नंबर 20 निवासी बुजुर्ग विष्णुदेव सहनी (85) की तबीयत शनिवार को दिन में अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान दोपहर बाद 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई।

एक मात्र पुत्र धर्म सहनी एवं समाज के लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा के साथ गंडक नदी के किनारे दाह संस्कार किया। इधर पति की अर्थी निकलते ही विधवा बनी पत्नी लालपरी देवी (80) को गहरा सदमा लगा और उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी।

पिता का संस्कार कर लौटने के पश्चात पुत्र ने अपनी मां को भी स्थानीय चिकित्सक से इलाज करवाया लेकिन, रात्रि करीब 9 बजे लालपरी देवी भी चल बसी। रविवार के दिन में उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वजन की माने तो दंपती का भरपूर आपसी स्नेह था। एकमात्र पुत्र धर्म सहनी ने बताया कि माता पिता हमेशा साथ रहते थे। जीवनभर कभी किसी से विवाद नहीं किया और हर काम साथ-साथ करते थे। स्वजन दशरथ सहनी गोपाल सहनी एवं टुनटुन सहनी आदि ने बुजुर्ग जोड़ी को मुहल्लावासियों के लिए एक उदाहरण बताया। इस घटना की चर्चा इलाके में तेजी से हो रही है।