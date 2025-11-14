Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samastipur Election result: अश्वमेध के ब्रेक से शाहीन नहीं लगा पाएंगे जीत का चौका

    By Manish Kumar Roy Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    Bihar vidhan sabha chunav Result: समस्तीपुर विधानसभा चुनाव में राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो तीन बार विधायक रहे हैं, जदयू की अश्वमेध देवी से पीछे चल रहे हैं। 12 राउंड की मतगणना के बाद अश्वमेध देवी 15546 वोटों से आगे हैं। यदि यही रुझान जारी रहे, तो समस्तीपुर विधानसभा में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मतगणना में जदयू प्रत्याशी ने निर्णायक बढ़त प्राप्त कर ली है।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar vidhan sabha chunav Result: समस्तीपुर विधानसभा चुनाव रोमांच पर है, लेकिन अभी तक के रुझानों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। तीन बार के विधायक और राजद प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन इस बार जीत का चौका लगाने से काफी दूर दिखाई दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतगणना के 12 राउंड पूरे होने के बाद वे जेडीयू प्रत्याशी अश्वमेध देवी से 15546 मतों से पीछे चल रहे हैं। अब तक आए आंकड़ों में जदयू की अश्वमेघ देवी को 55380 वोट मिले हैं, जबकि राजद के शाहीन को 39834 वोट मिले हैं। निर्दल उम्मीदवार चेतन झांब 3659 वोट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

    चुनावी मैदान में फिलहाल 'अश्वमेघ का रथ' तेजी से दौड़ता दिख रहा है। उसने शुरुआती राउंड से ही बढ़त बनाए रखा है। कुल 23 राउंड की मतगणना होनी है, लेकिन 12 राउंड के नतीजों ने मुकाबले की दिशा काफी हद तक स्पष्ट कर दी है।

    यदि रुझान ऐसे ही जारी रहे, तो इस बार समस्तीपुर विधानसभा में बड़ा राजनीतिक उलटफेर तय माना जा रहा है। वैसे समस्तीपुर विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन पूर्व से कुछ इसी तरह का माना जा रहा है।

    1985 से यह क्रम लगातार चल रहा है। तीन टर्म रहने के बाद अशोक सिंह चुनाव हार गए। फिर रामनाथ ठाकुर ने इस सीट की कमान सभाली। तीन टर्म रहने के बाद अख्तरूल इस्लाम शाहीन ने 2010 में समस्तीपुर से यह सीट जीत ली। इस बार शाहीन भी चौका लगाने से चूकते नजर आ रहे हैं।