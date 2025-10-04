Language
    भारी वर्षा से राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं, समस्तीपुर में 6 अक्टूबर तक आरेंज अलर्ट

    By Abhinav Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले में आगामी 6 अक्टूबर तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 40-60 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान की आशंका जताई है। जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने सुरक्षित स्थानों पर रहने और आपात स्थिति में तत्काल सूचना देने की अपील की है। नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। आगामी 6 अक्टूबर तक भारी वर्षा, वज्रपात और बिजली गिरने की संभावना और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने जिले में आरेंज अलर्ट जारी किया है।

    इस दौरान जिले में गंगा, गंडक और बागमती सहित विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि, जलजमाव तथा अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सावधानी बरतने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

    प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में भारी वर्षा और वज्रपात के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की ताकीद की गई है। पेड़, बिजली के खंभे या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लेने, तटबंध क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाने, नदी और तालाब या किसी भी जलस्रोत से दूर रहने तथा बच्चों को भी दूर रखने का निर्देश दिया गया है।

    साथ ही खुले खेतों में वर्षा व वज्रपात के समय कृषि कार्य न करने, पशुओं को खुले में न बांधने का निर्देश दिया है। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित अंचलाधिकारी या स्थानीय थाना को सूचना देने की भी अपील की है।

    आपात स्थिति में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के दूरभाष संख्या : 06274-225065 और मोबाइल नंबर 9470090940 पर संपर्क करने को कहा गया है। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अनुष्का कुमारी ने बताया कि मौसम को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मौसम विभाग एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने एवं जन-धन की हानि से बचने की अपील की है।

    रुक-रुककर होती रही वर्षा

    शनिवार को दिन भर जिले के विभिन्न स्थानों पर रूक-रूक कर बारिश होती रही। अभी तक जिले में कहीं से वज्रपात की सूचना नहीं है। डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डा. ए सत्तार ने भी उत्तर बिहार के कई जिले के अनेक स्थानों पर अगले दो दिनों में भारी वर्षा होने की संभावना जतायी थी। वैशाली, दरभंगा, एव मधुबनी जिलों में भारी वर्षा एवं समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, एवं सारण जिलों में भी बारिश की बात कही गई थी। वर्षा के दौरान हवा तेज होगी तथा वज्रपात होने की संभावना बनी रहेगी। पिछले 24 घंटे में जिले में 2.2 मिमी बारिश की संभावना जतायी गई है।