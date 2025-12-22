समस्तीपुर में टोटो परिचालन होगा व्यवस्थित, कलर कोडिंग और रूट तय करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। E-Rickshaw Color Coding: जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में सोमवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में ई-रिक्शा (टोटो) के परिचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीएसपी ट्रैफिक आशीष कुमार ने बताया कि जिले में टोटो संचालन को नियंत्रित करने के लिए कलर कोडिंग और निर्धारित मार्ग प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर टोटो परिचालन के लिए कलर कोडिंग और रूट निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही आम नागरिकों से सुझाव लेकर अंतिम मार्ग तय किए जाएं, ताकि यातायात सुचारू रह सके।

जिलाधिकारी ने जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोहरे और धुंध के मौसम को देखते हुए दुर्घटना संभावित स्थलों पर रिफ्लेक्टर, व्हाइट लाइन, ब्लिंकिंग लाइट और अन्य आवश्यक सुरक्षा संकेतक अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि वाहन चालकों को समय रहते संकेत मिल सके।

अतिक्रमण हटाकर जाम से मिलेगी राहत बैठक में नगर निगम मेयर अनीता राम ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल ट्रैफिक नियमों तक सीमित नहीं है। अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग, जलजमाव, जर्जर सड़कें और बिजली के अव्यवस्थित ढांचे भी दुर्घटनाओं की बड़ी वजह हैं। उन्होंने बताया कि जाम की समस्या से निजात के लिए लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।