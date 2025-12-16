Language
    समस्तीपुर में उपद्रवियों की करतूत, एक बीघा से अधिक तंबाकू की फसल काटकर किया बर्बाद

    By Manish Kumar Roy Edited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के चकसिकंदर पंचायत के मारीपुर गांव में उपद्रवियों ने एक बीघा से अधिक तंबाकू की फसल को काटकर बर्बाद कर दिया। पीड़ित कि ...और पढ़ें

    Tobacco crop destroyed: सोमवार सुबह जब किसान खेत पहुंचे, तो तबाही का मंजर देखकर स्तब्ध रह गए।

    संवाद सहयोगी, मोरवा (समस्तीपुर)। Samastipur news: ताजपुर थाना क्षेत्र की चकसिकंदर पंचायत अंतर्गत मारीपुर गांव में रविवार की रात उपद्रवियों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया।

    आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने एक बीघा से अधिक तंबाकू की फसल काटकर खेत में ही फेंक दी, जिससे फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। इस घटना में पीड़ित किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के रामनाथ शाह, विश्वनाथ शाह और सुरेंद्र शाह की तंबाकू की फसल खेतों में लगी थी। देर रात कुछ उपद्रवी खेत में घुस गए और पूरी फसल काटकर बर्बाद कर दी। सोमवार सुबह जब किसान खेत पहुंचे, तो तबाही का मंजर देखकर स्तब्ध रह गए।

    पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि घटना से पहले रविवार रात कुछ लोग उनके घर पहुंचे थे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। डर के कारण उन्होंने घर का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद रात के अंधेरे में खेत में जाकर फसल नष्ट कर दी गई।

    किसानों का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है और इस संबंध में ताजपुर थाना में पहले से ही मामले दर्ज हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पक्ष के दो लोगों को जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे पक्ष पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

    घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। कटे हुए तंबाकू के खेत को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

    ताजपुर थाना अध्यक्ष शंकर शरण दास ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर पूर्व से मामला दर्ज है। आवेदन मिलने के बाद पूरे प्रकरण की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।