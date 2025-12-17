जब 'महिला शिक्षक' भूल गई पति का नाम, बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण में फर्जीवाड़ा उजागर
Samastipur education fraud news: समस्तीपुर में एक फर्जी शिक्षिका का भंडाफोड़ हुआ, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में हीना प्रवीण नामक शिक्षिका के स्थान पर शाम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur teacher training fraud: जिले में शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर में चल रहे पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में दूसरे की जगह शामिल होने पहुंची एक महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
फर्जी नाम और दस्तावेज
महिला फर्जी नाम और दस्तावेज के सहारे प्रशिक्षण में भाग लेने की कोशिश कर रही थी। जानकारी के अनुसार, सोमवार से सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो 19 दिसंबर तक चलना था।
नहीं दे सकी संतोषजनक जवाब
इसी दौरान पंजीयन के समय महिला द्वारा बार-बार बायोमैट्रिक मिलान न होने पर प्रशिक्षण कर्मियों को संदेह हुआ। पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी और अपनी पहचान छिपाने का प्रयास करने लगी।
कड़ाई से पूछताछ करने पर महिला ने स्वीकार किया कि वह विभूतिपुर प्रखंड के आलमपुर स्थित प्राथमिक उर्दू विद्यालय की शिक्षिका हीना प्रवीण की जगह प्रशिक्षण में शामिल होने आई थी।
पति का नाम बताने में टालमटोल
उसने पंजीयन के दौरान खुद को हीना प्रवीण बताते हुए हस्ताक्षर भी कर दिए थे। पति का नाम पूछे जाने पर वह टालमटोल करने लगी, जिससे संदेह और गहरा गया।
बाद में महिला की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया रधुकंठ निवासी कृष्णा कुमार की पत्नी सोनी कुमारी के रूप में हुई। महिला ने बताया कि उसे पैसों का लालच देकर प्रशिक्षण में भेजा गया था।
महिला की भूमिका की जांच शुरू
इस पूरे मामले में एक निजी विद्यालय से जुड़ी शिक्षिका की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिसने उससे संपर्क किया था। प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. पवन कुमार सिंह ने मामले को गंभीर मानते हुए मुफस्सिल थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
थाना में मामला दर्ज
मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
होगी सख्त कार्रवाई
इस घटना के बाद शिक्षा विभाग और प्रशिक्षण व्यवस्था की निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा।
