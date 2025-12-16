Language
    समस्तीपुर में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, जहरीली शराब पीने से जान जाने की आशंका

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के हसौली गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान मिथुन कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय ...और पढ़ें

    घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar hooch tragedy: उजियारपुर थाना क्षेत्र की पतैली पूर्वी पंचायत अंतर्गत हसौली गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान बैजनाथ महतो उर्फ बैजू महतो के पुत्र मिथुन कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है।

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मिथुन कुमार समेत कुछ युवक शराब पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गए थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां मिथुन की मौत हो गई। वहीं, दो अन्य युवकों का इलाज फिलहाल जारी है, जिनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

    मामले को लेकर आशंका जताई जा रही है कि युवकों ने जहरीली शराब का सेवन किया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है।