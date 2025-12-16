समस्तीपुर में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, जहरीली शराब पीने से जान जाने की आशंका

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar hooch tragedy: उजियारपुर थाना क्षेत्र की पतैली पूर्वी पंचायत अंतर्गत हसौली गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान बैजनाथ महतो उर्फ बैजू महतो के पुत्र मिथुन कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मिथुन कुमार समेत कुछ युवक शराब पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गए थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां मिथुन की मौत हो गई। वहीं, दो अन्य युवकों का इलाज फिलहाल जारी है, जिनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।