बदनामी का डर : दरिंदों से तो बच गई, मगर समाज के डर से समस्तीपुर में हार गई एक छात्रा

संवाद सहयोगी, मोहिउद्दीननगर (समस्तीपुर) । मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के मदुदाबाद गोरियारी टोला में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब किराए के मकान में रह रही एक इंटर की छात्रा ने फंदा लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। बाहर से देखने में यह आत्महत्या लग रही थी, लेकिन जैसे-जैसे परतें खुलीं, मामला गंभीर साजिश और मानसिक उत्पीड़न का निकला।

जब घर में घुस आए मनचले, खींचकर ले जाने की कोशिश स्वजनों के अनुसार, घटना वाले दिन दर्जनभर से अधिक युवक जबरन युवती को घर से खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। शोर सुनकर आसपास के लोग और उसी मकान में रहने वाले अन्य किरायेदार दौड़े और किसी तरह युवती को बचाया। हालांकि तब तक युवती बुरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी थी।

लोकलाज, डर और तनाव के बीच टूट गया धैर्य स्वजनों का कहना है कि इस घटना के बाद युवती लगातार डर और सामाजिक बदनामी की आशंका में थी। पारिवारिक इज्जत, लोकलाज और भय ने उसे अंदर से तोड़ दिया। इसी मानसिक तनाव में उसने घर के पंखे में फंदा लगाकर आत्मघाती कदम उठा लिया।

लंबे समय से पीछा और अश्लील हरकत का आरोप प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि नामजद युवक लंबे समय से कालेज, बाजार और कोचिंग आने-जाने के दौरान छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करता था। घटना वाले दिन भी वही युवक जबरन घर में घुस गया और युवती को ले जाने की कोशिश की।

मौत से पहले धमकी भरा फोन काल मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्वजनों के अनुसार, घटना से पहले 28 नवंबर को एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, जिसमें युवती को जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह कॉल अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गया है।

पिता की शिकायत, नौ नामजद और कई अज्ञात आरोपी घटना के दूसरे दिन युवती के पिता ने थाने में आवेदन देकर नौ युवकों को नामजद किया है, जबकि 15 से 20 अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है।