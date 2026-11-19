संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। Health Minister Nishant Kumar Bihar: समस्तीपुर के सरायरंजन प्रखंड स्थित नरघोघी गांव में बने श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज में प्रथम शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।

आगामी 22 नवंबर 2026 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस मेडिकल कॉलेज में प्रथम शैक्षणिक सत्र का विधिवत उद्घाटन करेंगे।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री और उपमुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

भव्य मंच और पंडाल की तैयारी

बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मेडिकल कॉलेज परिसर में भव्य मंच और पंडाल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है तथा तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

प्राचार्य डॉ. एसके. कर्ण ने बताया कि पिछली बार कॉलेज परिसर में कार्यक्रम के दौरान सभा नहीं होने की सूचना के बावजूद स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी से मिलने के लिए करीब 50 हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे कई लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल सकी थी।