समस्तीपुर के श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज में MBBS में 46 का नामांकन, 5 से शुरू होंगी कक्षाएं

संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। Samastipur Medical College: समस्तीपुर जिले के श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रथम सत्र के लिए अब तक 46 छात्र-छात्राओं का नामांकन पूरा हो चुका है।

वर्तमान में कॉलेज में केवल चार सीटें रिक्त हैं, जिन पर प्रक्रिया जारी है। इन शेष चार सीटों में से दो राज्य कोटे और दो केंद्रीय कोटे की हैं।

राज्य कोटे की सीटों पर 25 व 26 अक्टूबर और केंद्रीय कोटे पर 28 व 29 अक्टूबर को नामांकन होगा।

डिप्टी सीएम करेंगे उद्घाटन

कॉलेज प्रशासन ने पांच नवंबर से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की नियमित कक्षाएं शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। कक्षाओं के संचालन का विधिवत उद्घाटन राज्य के उपमुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री करेंगे।

प्राचार्य डॉ. एसके कर्ण के अनुसार प्रथम वर्ष में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई होगी। हालांकि, दो विभागों में प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी लंबित है, जिसके लिए विभाग को पत्र भेजा गया है।

अस्पताल में इलाज

कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में ओपीडी और आईपीडी सेवाओं के माध्यम से मरीजों का लगातार इलाज किया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षिका डॉ. पूनम कुमारी ने बताया कि शुक्रवार को कुल 427 मरीजों का इलाज किया गया।