मिड डे मील में लापरवाही, बिना हरी सब्जी बना भोजन, 11 शिक्षकों से जवाब-तलब

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Mid Day Meal Irregularities: जिले के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन और शैक्षणिक व्यवस्था की हकीकत उस समय सामने आ गई, जब जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने पूसा प्रखंड संसाधन केंद्र समेत पांच स्कूलों का औचक निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच के दौरान कई विद्यालयों में मिड डे मील बिना हरी सब्जी के पकाए जाने, समय पर कक्षा संचालन नहीं होने और अभिलेखों के रखरखाव में गंभीर लापरवाही पाई गई। निरीक्षण के बाद डीईओ ने कुल 11 प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही दोषी कर्मियों के वेतन स्थगन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। डीईओ ने साफ कहा कि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, अनुशासन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले डीईओ पूसा प्रखंड संसाधन केंद्र पहुंचे, जहां आगत पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं पाया गया। इसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंदौली डोरापार में चेतना सत्र निर्धारित समय से देरी से संचालित पाया गया, जिस पर प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण किया गया।

जनता उच्च विद्यालय अख्तियारपुर चंदौली में पूर्व प्रभारी द्वारा प्रभार हस्तांतरण नहीं किए जाने के कारण कई अभिलेख जांच के दौरान उपलब्ध नहीं हो सके। यहां 24 में से 20 शिक्षक उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी अद्यतन पाठ टीका प्रस्तुत नहीं किया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए शिक्षकों से जवाब तलब किया गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकहाजी में मध्याह्न भोजन के दौरान खिचड़ी में हरी सब्जी का प्रयोग नहीं पाया गया। साथ ही एक शिक्षक को चुनाव कार्य समाप्त होने के बावजूद बीएलओ के रूप में प्रतिनियुक्त दिखाया गया। इस मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षक से स्पष्टीकरण लेते हुए वेतन स्थगन की कार्रवाई शुरू की गई।

मध्य विद्यालय भुसकोल में निर्धारित समय से विलंब से मिड डे मील परोसा जा रहा था, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालय भुसकौल में स्मार्ट क्लास का टीवी कक्षा के बजाय प्रधानाध्यापक कार्यालय में लगा मिला। यहां भी शिक्षकों द्वारा पाठ टीका प्रस्तुत नहीं किया गया।