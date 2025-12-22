RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई, ज्ञानदीप पोर्टल से 2 जनवरी से नामांकन

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। RTE Admission Bihar 2026: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के 592 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन किया जाएगा। इसके लिए ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी 2026 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।