    RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई, ज्ञानदीप पोर्टल से 2 जनवरी से नामांकन

    By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    Gyandeep Portal Admission: समस्तीपुर जिले के 592 निजी स्कूलों में शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए कमजोर और अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन होगा। ज्ञानदी ...और पढ़ें

    Private School Admission Poor Children: अलाभकारी समूह के बच्चों का किया जाएगा नामांकन। सौ: इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। RTE Admission Bihar 2026: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के 592 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन किया जाएगा। इसके लिए ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी 2026 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरटीई की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में पहली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर इन वर्गों के बच्चों का नामांकन होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं।

    महत्वपूर्ण तिथियां (RTE Admission 2026-27)

    • पोर्टल गो-लाइव: 2 जनवरी 2026
    • आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026
    • आवेदन सत्यापन: 3 जनवरी से 2 फरवरी 2026
    • विद्यालय आवंटन: 6 फरवरी 2026
    • नामांकन अवधि: 7 फरवरी से 21 फरवरी 2026

    कौन बच्चे होंगे पात्र?

    अलाभकारी समूह

    • अनुसूचित जाति
    • अनुसूचित जनजाति
    • पिछड़ा वर्ग
    • अत्यंत पिछड़ा वर्ग
    • अल्पसंख्यक समुदाय
    • अभिभावक की वार्षिक आय: ₹1 लाख तक

    कमजोर वर्ग

    • सभी जाति/समुदाय
    • अभिभावक की वार्षिक आय: ₹2 लाख से कम

    आयु सीमा

    • 1 अप्रैल 2026 तक बच्चे की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक
    • 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच जन्मे बच्चे पात्र

    विद्यालय आवंटन कैसे होगा?

    घर से दूरी के आधार पर किया जाएगा

    • 1 किमी तक: पहली प्राथमिकता
    • 1–3 किमी: दूसरी प्राथमिकता
    • 3–6 किमी: तीसरी प्राथमिकता

    आवेदन की प्रक्रिया

    • ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण
    • अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन
    • मोबाइल पर यूजर आईडी प्राप्त
    • नामांकन फॉर्म भरकर विद्यालय का चयन

    आवश्यक दस्तावेज

    • जन्म प्रमाण पत्र / आयु संबंधी घोषणा पत्र
    • जाति प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड (अभिभावक अनिवार्य)
    • मतदाता पहचान पत्र
    • बच्चे का फोटो (पासपोर्ट साइज)

    नोट:

    • बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं
    • नामांकन के 3 महीने के भीतर आधार व निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा

    निजी विद्यालयों को भी देनी होगी जानकारी

    • मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को पहली कक्षा की नामांकन क्षमता और विद्यालय संबंधी विवरण
    • 22 से 31 दिसंबर 2025 तक ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

    आरटीई के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी विद्यालयों की पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर और अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

    -

    जमालुद्दीन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) 