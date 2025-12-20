समस्तीपुर के रोसड़ा में परीक्षा केंद्र पर गूंजी किलकारी, विवाहित छात्रा ने दिया स्वस्थ पुत्र को जन्म

संवाद सहयोगी, समस्तीपुर। Samastipur News: रोसड़ा के शशि कृष्णा कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर शनिवार को एक बेहद भावुक और यादगार पल देखने को मिला। स्नातक की परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा ने अचानक प्रसव पीड़ा के बाद परीक्षा केंद्र परिसर में ही एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिससे कुछ देर के लिए पूरे केंद्र में नवजात की किलकारी गूंज उठी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र के मालपुर गांव निवासी शिवम कुमार की पत्नी रविता कुमारी स्नातक की छात्रा हैं। वे भारद्वाज कॉलेज, शकरपुरा (हसनपुर) से पढ़ाई कर रही हैं। शनिवार को वे अर्थशास्त्र की परीक्षा देने के लिए एसके कॉलेज, थतिया स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंची थीं।

परीक्षा के दौरान ही रविता को अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र पर मौजूद शिक्षकों और महिला कर्मचारियों ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए छात्रा को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर आवश्यक सहायता प्रदान की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई और एंबुलेंस बुलाई गई।