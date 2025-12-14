Samastipur News : चंद पलों की रफ्तार, तीन लोग अस्पताल में भर्ती, दो की हालत नाज़ुक
समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक ने एक अधेड़ को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानी
संवाद सहयोगी, उजियारपुर समस्तीपुर । समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर महेशपट्टी गांव से गुजरने वाली उजियारपुर-समस्तीपुर मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार से गुजर रही एक बाइक सवार ने अधेड़ को ठोकर मार दिया।
तीनों जख्मी का चल रहा इलाज
इससे अधेड़ सहित बाइक पर सवार दो युवक जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों जख्मी को इलाज के लिए गांव के ही एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया। इनमें दो को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई गई है। जबकि एक युवक को मामूली चोटें लगने के कारण निजी अस्पताल से ही छुट्टी दे दी गई।
दोनों युवकों की हुई पहचान
गंभीर रूप से जख्मी हुए व्यक्ति की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के पतैली पश्चिमी पंचायत के सुरजपुर गांव निवासी सुरेश सहनी का पुत्र रोहित सहनी (30) एवं लखनीपुर महेशपट्टी गांव वार्ड 12 निवासी श्याम सहनी का पुत्र रघुनंदन सहनी के रूप में की गई है।
घटना शनिवार की शाम करीब साढ़े सात बजे की बताई गई है। बताया गया है कि बाइक सवार दोनों युवक बेलारी गांव की ओर तेजी से उजियारपुर जा रहे थे।
इसी बीच स्थानीय रघुनंदन सहनी गांव में ही सड़क से होकर भोज खाने जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे तेज गति से बाइक सवार युवकों ने उन्हें ठोकर मार दी। जिससे बाइक सवार सहित तीनों व्यक्ति सड़क पर यत्र-तत्र गिरकर जख्मी हो गए।
अज्ञात वाहन की ठोकर से छह वर्षीय बालक की मौत
उजियारपुर। अंगारघाट थाना क्षेत्र के रेवाड़ी गांव में एक अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से एक बालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में स्वजनों ने उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई।
मृतक बालक की पहचान रेवाड़ी गांव के ही राजू पासवान के पुत्र रितेश कुमार पासवान उर्फ इंद्रजीत (6) के रूप में हुई। घटना शनिवार की शाम करीब सात बजे रेवाड़ी गांव स्थित सड़क पर हुयी।
बालक की मौत की सूचना मिलते ही अंगारघाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठोकर मारकर वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। बालक के स्वजनों में कोहराम मच गया। बालक के परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल बना रहा।
