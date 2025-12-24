कागजों में 'मृत' रिटायर्ड फौजी जिंदा होने का प्रमाण लेकर पहुंचे DM के पास, हैरान रह गए अफसर

Language
    By Manish Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड में जमीन हड़पने के लिए भू माफियाओं ने एक रिटायर्ड फौजी को कागजों में मृत घोषित कर दिया। झखरा गांव निवासी अरुण कुमार ...और पढ़ें

    जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के कल्याणपुर प्रखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां जमीन हड़पने की नीयत से भू माफियाओं ने एक रिटायर्ड फौजी को कागजों में मृत घोषित कर दिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के झखरा गांव निवासी 63 वर्षीय अरुण कुमार ठाकुर अपनी बड़ी बहू के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और खुद के जिंदा होने का प्रमाण पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई।

    अरुण कुमार ठाकुर ने बताया कि वे वर्ष 2003 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। दो साल पहले पत्नी का निधन हो चुका है। उनके दो बेटे नीतेश कुमार और गंगेश कुमार हैं। अरुण ठाकुर के अनुसार, गांव के कुछ भू माफियाओं ने उनकी जमीन हड़पने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में फर्जी तरीके से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया।

    इसकी जानकारी उन्हें रविवार को तब मिली, जब कुछ लोग उनकी खेत की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों से जमीन पर कब्जा की सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहू चिंतामणि को मौके पर भेजा। चिंतामणि सरकारी शिक्षिका हैं।

    मौके पर पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि अरुण ठाकुर को कागजों में 11 साल पहले मृत घोषित किया जा चुका है। इसके बाद एक ग्रामीण ने मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कापी उपलब्ध कराई। घर लौटकर बहू ने पूरे मामले की जानकारी अपने ससुर को दी।

    अरुण ठाकुर अपनी बड़ी बहू के साथ कल्याणपुर अंचल कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला और पंचायत सचिव से मिलने की सलाह दी गई। इसके बाद दोनों सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा को लिखित आवेदन सौंपा।

    जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। अरुण ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन हड़पने की साजिश के तहत भू माफियाओं ने उनके दोनों बेटों को शराब की लत लगवा दी और नशे की हालत में वर्ष 2024 और 2025 में करीब छह कट्ठा जमीन लिखवा ली। उन्हें इस धोखाधड़ी की भनक तब तक नहीं लगी, जब तक कि भू माफिया जमीन पर कब्जा करने नहीं पहुंचे।

    जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए।