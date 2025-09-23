Language
    Commission Based Jobs: समस्तीपुर रेल मंडल में एजेंटों की भर्ती, 20 स्टेशनों पर युवाओं को मिलेगा रोजगार

    By Manish Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:15 PM (IST)

    समस्तीपुर रेल मंडल ने बेरोजगार युवाओं के लिए 20 रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। चयनित एजेंट तीन साल तक अनारक्षित टिकट बेचेंगे और कमीशन प्राप्त करेंगे। यह पहल ढोली कर्पूरीग्राम समेत कई स्टेशनों पर शुरू होगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास है।

    ढोली, कर्पूरीग्राम, अंगार, सिंघिया सहित 20 स्टेशनों पर बहाल होंगे टिकट बुकिंग एजेंट

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। समस्तीपुर रेल मंडल ने बेरोजगार युवाओं के लिए मंडल के 20 रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंडल के अनुसार चयनित एजेंट तीन वर्षों के लिए अनारक्षित टिकट की बिक्री करेंगे और इसके एवज में उन्हें निर्धारित नियमों के तहत कमीशन दिया जाएगा।

    रेलवे के मुताबिक ढोली, कर्पूरीग्राम, अंगार घाट, सिंघिया घाट और भगवानपुर देसुआ के साथ-साथ राजनगर, जुब्बा सहनी, पिपराहन, हर नगर, किशनपुर, राघोपुर, बिरौल, कुढ़वा चैनपुर, पंडौल, महवल, सिकटा, साठी, पिपरा और जोगियारा स्टेशन पर भी एजेंटों की तैनाती की जाएगी।

    इन स्टेशनों पर अब यात्रियों को टिकट लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। रेल मंडल ने स्पष्ट किया है कि एजेंटों को टिकट बिक्री पर कमीशन मिलेगा।

    इसके लिए एक तय स्लैब बनाया गया है। 20 हजार रुपये तक की बिक्री पर 25 प्रतिशत से कम, 20 हजार एक से एक लाख रुपये तक की बिक्री पर 15 प्रतिशत और एक लाख रुपये से अधिक की टिकट बिक्री पर चार प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा।

    नियुक्ति की अवधि तीन साल की होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर तय की गई है। उम्मीदवार अपना आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, साधारण डाक या हाथों-हाथ रेलवे कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

    आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, डिमांड ड्राफ्ट और स्व-अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो समेत सभी आवश्यक कागजात संलग्न करना अनिवार्य है। इस नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना जरूरी है।

    इससे विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के उन युवाओं को फायदा होगा जो रोजगार की तलाश में हैं। इस पहल से न केवल बेरोजगारों को स्वरोजगार का मौका मिलेगा बल्कि छोटे स्टेशनों पर यात्रियों को भी काफी सुविधा होगी।