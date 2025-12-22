समस्तीपुर रेल मंडल के 7 स्टेशनों पर एटीवीएम संचालन के लिए होगी भर्ती, 30 दिसंबर तक आवेदन

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। समस्तीपुर रेल मंडल प्रशासन ने यात्रियों को टिकट लेने में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत रेल मंडल के 7 प्रमुख स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के संचालन के लिए सुविधाकर्ता (फैसिलिटेटर) की ठेका आधारित बहाली की जाएगी।

इस संबंध में रेल प्रशासन द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। बहाली की यह प्रक्रिया आम नागरिकों के साथ-साथ रिटायर्ड रेल कर्मियों या उनके पुत्रों के लिए एक अच्छा अवसर मानी जा रही है। 22 मशीनों के लिए 17 सुविधाकर्ताओं की तैनाती: रेल मंडल के अंतर्गत कुल 7 स्टेशनों पर 22 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें लगी हुई हैं। इन मशीनों के माध्यम से जनरल टिकट और प्लेटफार्म टिकट लेने वाले यात्रियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कुल 17 सुविधाकर्ताओं की तैनाती की जाएगी।

ये सुविधाकर्ता यात्रियों को मशीन के सही उपयोग, स्मार्ट कार्ड से टिकट लेने तथा आवश्यक जानकारी प्रदान करने का कार्य करेंगे। पारिश्रमिक नहीं, लेकिन मिलेगा प्रोत्साहन बोनस: रेलवे प्रशासन की ओर से इन सुविधाकर्ताओं को कोई मासिक पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। हालांकि, प्रत्येक स्मार्ट कार्ड के री-चार्ज पर सुविधाकर्ता को तीन प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन स्वरूप बोनस दिया जाएगा। यही बोनस उनकी आय का मुख्य स्रोत होगा। इससे यह व्यवस्था पूरी तरह प्रोत्साहन आधारित रहेगी।

स्मार्ट कार्ड से ही जारी होंगे टिकट: एटीवीएम के माध्यम से यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए केवल पंजीकृत स्मार्ट कार्ड का ही उपयोग किया जाएगा। सुविधाकर्ता स्टेशन प्रबंधक से स्मार्ट कार्ड खरीदेंगे और उसी के माध्यम से टिकट निर्गत करने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

स्टेशनवार सुविधाकर्ताओं की संख्या: रेल मंडल के दरभंगा जंक्शन पर 6 एटीवीएम मशीनें लगी हैं, जहां 1 सुविधाकर्ता की बहाली होगी। मुजफ्फरपुर में 5 मशीनों के लिए 6 सुविधाकर्ता तैनात किए जाएंगे। नरकटियागंज में 3 मशीनों के लिए 4 सुविधाकर्ता, मधुबनी में 2 मशीनों के लिए 1 सुविधाकर्ता, बेतिया में 1 सुविधाकर्ता तथा सीतामढ़ी में भी 1 सुविधाकर्ता की तैनाती होगी। वहीं चकिया और सुगौली में 2 मशीनों के संचालन के लिए 2 सुविधाकर्ताओं की बहाली की जाएगी।