Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समस्तीपुर में पोल्ट्री फार्म में लगी आग, 8 लाख के चूजे और मुर्गे जलकर खाक

    By Deepak Prakash Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    समस्तीपुर में एक पोल्ट्री फार्म में आग लगने से लगभग 8 लाख रुपये के चूजे और मुर्गे जलकर नष्ट हो गए। आग लगने का कारण अज्ञात है। पड़ोस के लोगों ने फायर ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    पोल्ट्री फार्म में लगी आग। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी। पटोरी थाना क्षेत्र के लोदीपुर धार गांव में एक पोल्ट्री फार्म में आग लग जाने से लगभग 8 लाख रुपये के मुर्गे, चूजे तथा अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए।

    घटना सोमवार की अहले सुबह साढ़े तीन बजे हुई। आगलगी की भीषण घटना में पिंटू कुमार साह का पोल्ट्री फॉर्म जलकर राख हो गया।

    आगलगी की घटना में 2500 से अधिक मुर्गे, चूजे, दर्जनों बोरे मुर्गी दाना एवं पूरा पोल्ट्री फार्म आग की भेंट चढ़ गया। घटना की सूचना आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी।

    आसपास के लोगों एवं फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में 8 से 10 लाख रुपये की संपत्ति की क्षति का अनुमान है।

    घटना के कारणों की जानकारी नहीं हो पाई है परंतु अनुमान है कि आसपास जलाए जा रहे अलाव की चिंगारी के कारण यह घटना हुई। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। मामले की छानबीन की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें