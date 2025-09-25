Samastipur News: पंचायत मुखिया मनोरंजन गिरि की गोली मारकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस
समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में चांदचौर करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरि की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार शाम करीब 8 बजे हुई जब मुखिया नल जल योजना के पास खड़े थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मनोरंजन पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज थे।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के उजियारपुर थाना के चांदचौर करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरि की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को गुरुवार की शाम करीब 8 बजे अंजाम दिया गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। बताया गया कि पंचायत में एनएच किनारे एक नल जल के पानी टंकी के समीप में मुखिया किसी काम को लेकर पहुंचे थे। जहां वह बाहर खड़े थे। इसी दौरान बदमाशों ने मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी।
सूचना पर थानाध्यक्ष अमित कुमार दलबल समेत मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुटे है। बता दें कि मुखिया मनोरंजन पर हाल ही में विक्रम की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था।
इससे पूर्व भी मुखिया का दामन दागदार रहा है। उसके उपर आधा दर्जन से अधिक अपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि, वह कानूनी दांव-पेच लगाकर मामलों में किसी तरह से बचता रहा। आशंका है कि विक्रम की हत्या का बदला लेने की नीयत से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।
