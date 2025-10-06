Samastipur News: बलान नदी में नहाने गया युवक डूबा, 24 घंटे बाद एसडीआरएफ ने बरामद किया शव

दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केवटा पंचायत सरकार भवन के पास हुई घटना। बलान नदी के सीढ़ी घाट पर रविवार को नहाने गया 17 वर्षीय युवक राहुल कुमार डूब गया। इसके बाद प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ के जवान भी घटना स्थल पर पहुंचे और खोज की गई। हालांकि रात तक शव का कोई पता नहीं चल पाया इसलिए खोज अभियान को बंद कर दिया गया था।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केवटा पंचायत सरकार भवन के पास स्थित बलान नदी के सीढ़ी घाट पर रविवार को नहाने गया 17 वर्षीय युवक राहुल कुमार डूब गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन देर शाम तक सफल नहीं हो सके।

इसके बाद प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ के जवान भी घटना स्थल पर पहुंचे और खोज-बीन की गई। हालांकि, रात तक शव का कोई पता नहीं चल पाया, इसलिए खोज अभियान को बंद कर दिया गया।राहुल कुमार के पिता अशोक राय के अनुसार, राहुल कुछ दोस्तों के साथ बलान नदी के घाट पर नहाने गया था।

वह जल में पैर फिसलने के कारण गहरे पानी में चला गया और डूब गया। रविवार से शुरू हुई खोजबीन सोमवार को दोपहर तक जारी रही। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत और समर्पित प्रयास के बाद शव को नदी से बरामद किया।