Samastipur News:विभूतिपुर में युवक की हत्या कर शव को गड्ढे में फेंका, घटना के विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर)। थाना क्षेत्र अंतर्गत आलमपुर डीह चौबटिया से माधोपुर जाने वाली सड़क में प्रावि आलमपुर डीह से करीब 600 फीट आगे पुलिया के समीप गड्ढ़े के पानी में शनिवार सुबह एक युवक का शव उपलाता हुआ मिला। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। स्थल पर पहुंची पुलिस ने स्वजनों की मदद से शिनाख्त कर शव को प्रक्रियागत अंत्यपरीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक महथी दक्षिण पंचायत के मानाराय टोल निवासी उमेश राय और इंदु देवी का पुत्र शिवम कुमार (21) बताया गया है।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुक्रवार रात्रि करीब 9.20 बजे शिवम अपने एक दोस्त के साथ मानाराय टोल तीन बटिया स्थित पान दुकान से तीन सिगरेट खरीद कर खोकसाहा की तरफ गया था। कुछ देर बाद वहां से अपने घर लौटा और मां से खाना मांगकर खाया।

उसके बाद मोबाइल पर वीडियो देख रही चाची के पास हीं एक विस्तर पर सो गया। मृतक की चाची के मुताबिक रात्रि करीब 11.40 बजे युवक के मोबाइल पर एक फोन कॉल आई और वह नम्बर प्लेट लगे अपनी बाइक पर सवार होकर दरवाजे से निकल गया। तब से वह घर वापस नहीं आया।

सड़क किनारे देखा पलटी हुई बाइक इस संबंध में बताया जाता है कि शनिवार सुबह आलमपुर डीह के कुछ लोग मॉर्निंग वाक पर निकले। इस क्रम में लोगों ने प्राथमिक विद्यालय आलमपुर डीह से माधोपुर की ओर जाने वाली सड़क में करीब 600 फीट की दूरी पर एक ब्लू रंग के बिना नम्बर प्लेट की अपाचे बाइक मनरेगा योजना से लगे महोगनी पेड़ के पास सड़क किनारे उलटा पड़ा देखा।

सड़क दुर्घटना की आशंका पर आसपास देखने लगे तो पुलिया पर खून और एक हवाई चप्पल देखा। फिर इसके बगल में झांकने पर घास-फूस और पुलिया के बेस पर अधिक खून देखा तो आशंका तेज हुई। नीचे की ओर देखने पर गड्ढ़े के पानी में काले रंग की टी-शर्ट पहने औंधे मुंह युवक का शव उपलाते देखा। यह सूचना इलाके में तेजी से फैली तो देखते हीं देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस और स्वजनों ने की शव की शिनाख्त ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा, दारोगा अरशद इमाम अंसारी और विशाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में दल-बल के साथ पहुंची पुलिस ने अपाचे बाइक के चेचिस नम्बर से वाहन स्वामी का नाम पता कर स्वजनों को घटना की जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंचे स्वजनों ने शव की शिनाख्त की।

सड़क किनारे उलटे पड़े अपाचे बाइक का स्टेंड खड़ा और लगा चाबी आफ देखा गया। घटनास्थल के समीप गंदगी के बीच शराब की बोतलें, ठंडा व पानी की बोतलें, डिस्पोजल गिलास, चखना, सिगरेट, बीड़ी और जले हुए माचिस की तिली आदि बिखरे पड़े देखे गए। लोगों ने आशंका व्यक्त किया कि यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। जिस वजह से प्रतिबंधित चीजों का सेवन सामाग्री दिखे जा रहे हैं।

घरवालों ने जताई हत्या की आशंका घटना के बाद मृतक के पिता उमेश राय, माता इंदु देवी, भाई अजीत कुमार राय, बहन रुक्मिणि, मीनू, अमृता समेत स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। इनकी मानें तो कतिपय लोगों ने शिवम की हत्या कर शव को गड्ढ़े के पानी में फेंक दिया है। सड़क दुर्घटना या पानी में डूबने की बातें सरासर गलत हैं। मृतक के शरीर पर जख्म और गड्ढ़े के पानी में औंधे मुंह शव की स्थिति हत्या की बातें प्रदर्शित करती है।

ग्रामीणों ने किया सड़क जाम घटना से आक्रोशित लोगों ने सिंघियाघाट-हरिचक पथ को पान दुकान मानाराय टोल के समीप जामकर नाराजगी जताई। इनका कहना था कि हत्या के मैटर को पुलिस सड़क दुर्घटना बनाना चाहती है। जबकि, पुलिस को चाहिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर हत्या कांड के आरोपितों को गिरफ्तार करे और उसे सलाखों के पीछे भेजे।

सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों व स्वजनों ने प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। थानाध्यक्ष ने बताया कि सड़क जाम करने वालों को फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता है। राहगीरों को आवागमन में दिक्कत आने और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

मृतक के घरवालों का आरोप हा कि पुलिस ने घटनास्थल से बरामद एक अपाचे बाइक व पैदान पर एक हथौड़ी, खून से सने तीन अलग-अलग गमछा और मृतक युवक के एक मोबाइल फोन को जब्ती सूची में नहीं लिया है। विधिवत इसका जब्ती सूची बननी चाहिए थी।