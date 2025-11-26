बिहार में नकली PVC और UPVC कारोबार का भंडाफोड़, समस्तीपुर में प्राथमिकी

जागरण संवाददता,समस्तीपुर। Bihar News : यदि आप अपने घर में प्लंबिंग का काम करवा रहे हैं तो पीवीसी और यूपीवीसी पाइप का चुनाव करते समय अतिरिक्त सावधान हो जाएं। अन्यथा धोखे के शिकार हो सकते हैं। बिहार के बाजार में नकली पाइप की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है।



इस मामले से उस समय पर्दा हटा जब कंपनी को इस तरह के नकली उत्पाद की जानकारी मिली। पुख्ता सूचना के आधार पर समस्तीपुर पहुंचे कंपनी के प्रतिनिधि ने इसकी शिकायत समस्तीपुर पुलिस को की। इसके बाद प्रतिनिधि के साथ पुलिस ने उस दुकान पर छापेमारी की तो इस गड़बड़ी का पता चला। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।

जिले में चल रहे नकली पाइप करोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक साथ फैक्ट्री और दुकान पर छापेमारी की है। वहां से भारी मात्रा में नकली पाइप बरामद किया है। मामले में गणेश चौक के कारोबारी सुशील कुमार को नामजद किया गया है।

पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुटी है। नगर थाना की पुलिस ने मंगलवार की शाम कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर गणेश चौक स्थित सुनील हार्डवेयर नामक एक दुकान पर छापेमारी की। वहां से बिक्री को रखे गए प्रिंस कंपनी की नकली पाइप को बरामद किया गया है।

दूसरी ओर उक्त कारोबारी के मुसरीघरारी थाना के हरपुर एलौथ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री पर भी छापेमारी की गई। दोनों जगहों से नकली पाइप की बरामदगी की गई। पुलिस टीम ने सभी पाइप को जब्त कर लिया है। दोनों थाना पुलिस द्वारा मामले में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बताया गया कि नगर थाना पुलिस ने गणेश चौक स्थित कारोबारी की दुकान पर छापेमारी की। वहां से कंपनी के अलग-अलग दो साइज के 21 पीस नकली पाइप बरामद किये गए।

नगर थाना में कंपनी के अवधेश कुमार ने उक्त कारोबारी को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं उनकी फैक्ट्री से पुलिस को भारी मात्रा में नकली पाइप की बरामदगी हुई है। उक्त मामले में मुसरीघरारी पुलिस द्वारा सभी पाइप का मिलान की जा रही है।

वहां भी कंपनी के वरीय अधिकारी और अधिवक्ता डा ऋषि कुलश्रेष्ठ स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। बताया गया कि पाइप की मिलान आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी के साथ पुलिस को आवेदन देंगे। प्रिंस कंपनी की पाइप का गोरखधंधा बेनकाब उक्त नकली पाइप का धंधा प्रिंस कंपनी से जुड़ा है। कंपनी का नकली पाइप बनाकर उसे बाजार में बेचा जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने संज्ञान लेते हुए सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम ने कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर छापेमारी की।