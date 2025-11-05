Samastipur News: मानक के अनुरूप संचालित नहीं होने पर 22 नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur News: स्वास्थ्य विभाग प्रशासन ने मानक के अनुरूप नर्सिंग होम संचालन नहीं करने को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सिविल सर्जन डा. एसके चौधरी ने समस्तीपुर शहर में संचालित नर्सिंग होम की जांच कराई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समस्तीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. रवि कुमार गुप्ता ने टीम के नर्सिंग होम की जांच की। साथ ही रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंपा था। सिविल सर्जन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 22 नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण किया है। साथ ही इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी को भी दी गई है। जांच टीम ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि नर्सिंग होम का संचालन मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण किया कि मानक के अनुरूप नर्सिंग होम का संचालन नहीं होने से मरीज का इलाज करना खतरे में डालने जैसा है।

प्रबंधक से स्पष्टीकरण, कार्यरत चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मचारी का नाम, पता व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं संस्थान के संचालन से संबंधित मानक प्रमाण पत्र यथा रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण इत्यादि की अभिप्रमाणित छायाप्रति पांच दिनों के अंदर कार्यालय में समर्पित करने का आदेश दिया है।