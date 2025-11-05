Language
    Samastipur News: मानक के अनुरूप संचालित नहीं होने पर 22 नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण

    By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    Samastipur News: समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चल रहे 22 नर्सिंग होम प्रबंधकों से स्पष्टीकरण मांगा है। जांच में पाया गया कि ये नर्सिंग होम मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे मरीजों का जीवन खतरे में है। सिविल सर्जन ने प्रबंधकों को दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur News: स्वास्थ्य विभाग प्रशासन ने मानक के अनुरूप नर्सिंग होम संचालन नहीं करने को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सिविल सर्जन डा. एसके चौधरी ने समस्तीपुर शहर में संचालित नर्सिंग होम की जांच कराई है।

    प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समस्तीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. रवि कुमार गुप्ता ने टीम के नर्सिंग होम की जांच की। साथ ही रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंपा था।

    सिविल सर्जन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 22 नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण किया है। साथ ही इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी को भी दी गई है।

    जांच टीम ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि नर्सिंग होम का संचालन मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण किया कि मानक के अनुरूप नर्सिंग होम का संचालन नहीं होने से मरीज का इलाज करना खतरे में डालने जैसा है।

    प्रबंधक से स्पष्टीकरण, कार्यरत चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मचारी का नाम, पता व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं संस्थान के संचालन से संबंधित मानक प्रमाण पत्र यथा रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण इत्यादि की अभिप्रमाणित छायाप्रति पांच दिनों के अंदर कार्यालय में समर्पित करने का आदेश दिया है।

    समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा कि संबंधित नर्सिंग होम के प्रबंधक को कुछ भी नहीं कहना है। इसके उपरांत विभाग एकतरफा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

    इन नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण

    समस्तीपुर शहर के काशीपुर स्थित राज हास्पीटल, खुशी इमरजेंसी एंड चाईल्ड केयर, आयु हास्पीटल, रामजानकी हास्पीटल, आदित्य हास्पीटल, बचपन हास्पीटल, आस्था हास्पीटल, मोहनपुर रोड स्थित मातृका हास्पीटल, राम सागर मातृ शिशु सेवा केंद्र, सिद्धि विनायक चाइल्ड केयर, शिवा हेल्थ केयर, विभा इमरजेंसी हास्पीटल, नवजीवन हास्पीटल एंड ट्रामा सेंटर, मानव इमरजेंसी हास्पीटल, प्रभात इमरजेंसी एंड ट्रामा सेंटर, स्मिता सर्जरी सेंटर, आर्यन क्लीनिक, सी मैकस हास्पीटल, मां भगवती क्लीनिक, मां अम्बे हेल्थ केयर।