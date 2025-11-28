Language
    Samastipur News : भोला टॉकीज के आसपास से गुजरने से पहले इस रूट चार्ट का जरूर करें अवलोकन

    By Manish Kumar Roy Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:18 PM (IST)

    समस्तीपुर-पूसा मार्ग पर भोला टॉकीज के पास आरओबी निर्माण शुरू होने के कारण 1 दिसंबर से यातायात के लिए नया रूट चार्ट लागू होगा। भारी और छोटे वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से नए रूट का पालन करने और अनावश्यक भीड़ से बचने की अपील की है। आरओबी बनने से यातायात सुगम होगा।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur News: समस्तीपुर–पूसा पथ एवं समस्तीपुर–कर्पूरीग्राम रेलवे स्टेशन के बीच स्थित समपार फाटक संख्या 53 ए (भोला टाकिज गुमती) पर आरओबी और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा।

    इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को सुरक्षित और सुचारु रखने के लिए नया रूट चार्ट बनाया है। यह डायवर्जन एक दिसंबर से प्रभावी होगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार आरओबी निर्माण के दौरान भारी वाहनों से लेकर छोटे वाहनों तक के लिए अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं ताकि निर्माण कार्य में बाधा न हो और सड़क दुर्घटना जैसी संभावित घटनाओं से बचाव हो सके।

    पूसा की तरफ से आने-जाने के लिए रूट :

    पूसा दिशा से आने वाले बड़े वाहन (बस, ट्रक आदि) अब इमली चौक से सुभाष चौक तक वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे। यह रूट निर्माण अवधि तक लागू रहेगा।

    छोटे वाहन (दो पहिया व चार पहिया) :

    पूसा दिशा से आने वाले छोटे वाहन गुरगुरी चौक से शंभू पट्टी चौक तक वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे। पूसा की ओर जाने वाले छोटे वाहन जेल चौक से गुरगुरी चौक होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा पूसा से समस्तीपुर शहर में प्रवेश करने वाले छोटे वाहन समपार फाटक 55 सी होते हुए दूधपुरा चौक के रास्ते शहर में प्रवेश करेंगे। यह मार्ग वन-वे के रूप में लागू रहेगा।

    पूसा की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए रूट

    समस्तीपुर शहर से पूसा दिशा में जाने वाले छोटे वाहन (दो पहिया व चार पहिया) अब धर्मपुर चौक से समपार फाटक 54 सी होते हुए आगे बढ़ेंगे। यह रास्ता भी वन-वे रहेगा, ताकि जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति न बने।

    सतर्क रहने की अपील 

    जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नए रूट का पालन करें और अनावश्यक भीड़-भाड़ से बचने के लिए निर्धारित दिशा में ही वाहन चलाएं। प्रशासन का कहना है कि आरओबी बन जाने से आने-जाने में काफी सुविधा होगी और रेल फाटक पर जाम की समस्या से स्थायी रूप से निजात मिलेगी। आरओबी निर्माण पूर्ण होने तक यह रूट डायवर्जन लागू रहेगा।