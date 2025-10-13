 Samastipur News: पंखा से लटका मिला बी फार्मा छात्र का शव, हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी। पटोरी बाजार स्थित थाना रोड निवासी संतोष कुमार तिवारी के पुत्र शुभम कुमार तिवारी (20) का शव उसके कमरे से पंखा से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पटोरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है। शुभम राम शरण राय कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, पानापुर में बी फार्मा के प्रथम वर्ष का छात्र था।

उसके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान भी पाए गए। स्वजन उसकी हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। शुभम के पिता संतोष कुमार तिवारी मोहिउद्दीननगर प्रखंड में आवास सहायक पद पर कार्यरत हैं।

जानकारी के अनुसार वह अपने कमरे में शनिवार की रात खाना खाकर सोया था। रविवार की सुबह देर तक नहीं जगा तो घर के लोगों ने दरवाजा खटखटाया।

दरवाजा नहीं खोलने पर लोगों को जब शक हुआ तो पीछे के दरवाजे से अंदर गए। देखा कि पीछे का दरवाजा पहले से ही अंदर से खुला पड़ा है।लोगों ने उसे पंखा से लटकी हुई अवस्था में पाया।

लोगों ने गमछा के फंदे को काटकर उसे उतारा और पटोरी अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पटोरी थाना पुलिस को दी गई।

पटोरी थानाध्यक्ष अनिल कुमार, दारोगा प्रियरंजन कुमार एवं एएसआई पिंटू कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया।

मृतक दो भाइयों में सबसे बड़ा था। छोटा भाई साहिल अभी इंटर में पढ़ता है। शुभम के पांव तथा घुटनों में जख्म के निशान थे तथा खून भी लगा हुआ था।

स्वजनों ने आशंका जतायी कि उसकी हत्या कर उसे पंखे से लटका दिया गया। घटना की सूचना पर उप मुख्य पार्षद संजय कुमार, प्रभाष राय, धर्मेन्द्र कुमार राय, मनोज राय सहित काफी संख्या में लोग पहुंच गए।

घटना के बाद उसके घर पर काफी संख्या में लोग जुट गए। शुभम काफी अच्छे स्वभाव का लड़का था तथा वह पढ़ाई में भी मेधावी था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है।