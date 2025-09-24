Samastipur News: विभूतिपुर में शौच करने जा रही किशोरी के साथ दुष्कर्म, सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर

Samastipur News पूर्व से घात लगाए बैठे युवक ने किशोरी के साथ दरिंदगी की। इसके बाद बेसुध हुई किशोरी ने होश में आने के बाद घर पहुंची और पिता से आपबीती सुनाई। आरोपित युवक के घर जाकर शिकायत करने पर उसके स्वजनों ने गाली-गलौच और धमकी देकर भगा दिया। उपचार कराए जाने के बाद पीड़िता ने प्राथमिकी कराई।

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर)। Bihar News: थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से बुधवार की दोपहर शौच करने ढैंचा खेत में गई एक किशोरी के साथ एक शादीशुदा युवक द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है। पूर्व से घात लगाए बैठे युवक ने दुष्कर्म के दौरान किशोरी के साथ दरिंदगी की।

इसके बाद बेसुध हुई किशोरी होश में आने के बाद अपने घर पहुंची और पिता से आपबीती सुनाई। पिता ने किशोरी की मां को बुलाकर पुत्री को घर के भीतर ले जाकर जानकारी लेने को कहा। तब घर से रोती-बिलखती पुत्री के साथ पहुंची मां ने आरोपित युवक के घर जाकर आरोपित के स्वजनों को मामले से अवगत कराया। वहां गाली-गलौच और धमकी दिए जाने के बाद किशोरी को साथ लेकर माता-पिता और स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विभूतिपुर पहुंचे।

जहां आन ड्यूटी चिकित्सक तुषांत ने नर्स की मदद से किशोरी का प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि किशोरी घर पहुंचने के बाद पिता के कहने पर मां को आपबीती सुनाते-सुनाते दुबारा बेसुध हुई थी।

अस्पताल में आन ड्यूटी चिकित्सक ने बताया कि किशोरी दर्द से कराह रही है। रिस्क को देखते हुए उसे रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता ने थाने में एक नामजद प्राथमिकी करवाई है। जिसमें नारद पासवान के पुत्र पांडव कुमार को आरोपित किया गया है। पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा जा रहा है।

कालेज की छात्रा को भगा ले जाने की प्राथमिकी सरायरंजन : मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बी. एलौथ से कालेज की एक छात्रा को भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत अपहृत छात्रा के पिता के लिखित बयान पर मुसरीघरारी थाना कांड सं. 159/20 दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि उनकी पुत्री बी.ए.पार्ट 1 की छात्रा है।