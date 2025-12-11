Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samastipur News: आवासीय विद्यालयों में पठन-पाठन को सुदृढ़ करने को लेकर 24 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

    By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    समस्तीपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने आवासीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 24 शिक्षकों को नियुक्त किया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतिनियुक्ति से आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की समस्या को दूर किया गया।फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर।Bihar News : जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने आवासीय विद्यालयों में पठन-पाठन के कार्य को लेकर 24 शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया है।

    जिले के समस्तीपुर अनुमंडल अंतर्गत हरपुर एलौथ स्थित डा. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय, कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय इंटर उच्च विद्यालय ध्रुवगामा एवं रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत डा. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की समस्या को दूर किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर तात्कालिक व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग अंतर्गत समस्तीपुर जिला में संचालित आवासीय विद्यालयों में तत्कालीन व्यवस्था के तहत पठन-पाठन के कार्य को लेकर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

    हरपुर एलौथ में आठ शिक्षकों की हुई प्रतिनियुक्ति 

    समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत हरपुर एलौथ स्थित डा. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय विश्म्भरपुर एलौथ के सामान्य शिक्षक अविनाश कुमार सुमन, उच्च माध्यमिक विद्यालय विश्म्भरपुर एलौथ की गणित शिक्षक खुशबू कुमारी, वारिसनगर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय डरसुर की सामाजिक विज्ञान शिक्षिका सीमा कुमारी, अंग्रेजी शिक्षिका गीतांजली कुमारी, राजकीय उच्च विद्यालय चैता के गणित शिक्षक संजीव कुमार झा, सामाजिक विज्ञान शिक्षक प्रभात कुमार प्रभाकर, कंप्यूटर साइंस शिक्षक नवीन कुमार एवं परियोजना बालिका उच्च विद्यालय ईमनसराय पटोरी के जंतु विज्ञान शिक्षक प्रशांत कुमार कर्ण को प्रतिनियुक्त किया गया है।

    रोसड़ा में छह शिक्षकों की हुई तैनाती 

    रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत डा. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में छह शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें इंटर हरिवंश नारायण उच्च विद्यालय के सामाजिक विज्ञान शिक्षक पप्पू कुमार राय, गणित शिक्षक मो. नशीम अहमद, सगीत शिक्षक बम शम्भू दत्त राय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय धट्टा की सामान्य शिक्षिका रीता कुमारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हसौलीकोठी उजियारपुर के समाजशास्त्र शिक्षक घनश्याम कुमार, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय विशनपुर के संस्कृत शिक्षक दीपक कुमार शामिल है।

    कल्याणपुर में 10 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

    कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय इंटर उच्च विद्यालय ध्रुवगामा में 11 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय भेरोखड़ा ताजपुर की कंप्यूटर साइंस शिक्षिका प्रिया कुमारी भारती, उच्च विद्यालय विरसिंहपुर की पुष्पा कुमारी, मध्य विद्यालय विश्म्भरपुर एलौथ के राजेश कुमार, उच्च विद्यालय ध्रुवगामा के हिन्दी शिक्षक प्रिय दर्शन कुमार, उच्च माध्यमिक विद्यालय विश्म्भरपुर एलौथ के रसायन शास्त्र शिक्षक बलविन्द कुमार राय, उच्च विद्यालय ध्रुवगामा की जंतु विज्ञान शिक्षिका भानू प्रिया, रसायन शास्त्र की पूजा कुमारी, इतिहास की पूजा कुमारी, आरआर उच्च विद्यालय चैता के वाणिज्य शिक्षक रौशन कुमार, उच्च माध्यमिक विद्यालय बरगांव हसनपुर के सामाजिक विज्ञान शिक्षक राजेश कुमार राय शामिल है।