    समस्तीपुर में सड़क हादसे के बाद बवाल, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला; पुलिसकर्मी की पिस्टल भी छीनी

    By Dilip Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    समस्तीपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने चालक को बंधक बना लिया। चालक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गईं और एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    पुलिस के वाहन में की गई तोड़फोड़। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, वारिसनगर। समस्तीपुर-ईलमासनगर पथ मे मथुरापुर थाना क्षेत्र के हांसा मोड़ पर शनिवार की रात एक ट्रैक्टर की ठोकर से हुए बाइक सवार की मौत मामले मे बंधक ट्रैक्टर चालक को मुक्त कराने गए पुलिस बलों पर लोगों ने हमला कर तीन गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया।

    साथ ही एक पुलिस पदाधिकारी से उनका पिस्टल भी छीनकर फरार हो गए। बताते चले कि मोहीउद्दीनपुर पंचायत के एकद्वारी गांव वार्ड 15 निवासी रघुनाथ साह का 14 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार अपने दो दोस्त गांव के ही राज किशोर के नाती अमन कुमार एवं राम बाबू पूर्वे के पुत्र बमबम कुमार के साथ अपनी बहन के शादी का कार्ड बांटने रिश्तेदार के यहां गया हुआ था।

    जहां से वापस घर आने के दौरान हांसा मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। जिसमे मनीष की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं, अन्य दोनों जख्मी हो गए। घटना के तुरंत बाद लोगों ने खदेड़कर ट्रैक्टर को चालक के साथ पकड़कर लिया तथा लाश को सड़क पर रखकर जाम कर दिया।

    उग्र लोग हांसा मोड़ के समीप ब्रेकर निर्माण, गति सीमा निर्धारण तथा मृतक के आश्रित को उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। आक्रोशित लोगों को समझाने पहुंची 112 टीम के पुलिसकर्मी और प्रबुद्ध लोगों ने समझा बुझाकर किसी तरह जाम तो समाप्त करा दिया।

    परंतु इस बीच आक्रोशित लोग कुसैया निवासी ट्रैक्टर चालक सोनू कुमार को अपने गांव एकद्वारी लेकर चले गए और उसे बंधक बना लिया।

    पुलिस टीम पर हमला

    जिसे वापस लाने के आश्वासन बाद भी विलंब होने पर मथुरापुर थानाध्यक्ष राहुल कुमार अपने टीम के साथ उक्त गांव पहुंचे और चालक को अपने साथ लेकर चले ही थे कि अचानक कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया तथा पुलिस वाहन को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    वहीं, भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 112 टीम के अनि वाजिद अली खां से उनका लाइसेंसी पिस्टल छीन लिया व फरार हो गए। जिसकी जानकारी मिलने पर देर रात पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल की।

    वहीं, कई थानो की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा अबतक किए जा रहे सघन छापेमारी के बावजूद लाइसेंसी हथियार बरामद नहीं हो सका है। मथुरापुर थानाध्यक्ष ने बताया कि सड़क दुर्घटना की प्राथमिकी यातायात थाना को भेजी जा रही है।

    वारिसनगर थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार झा ने बताया कि पिस्टल छीन लिए जाने के मामले में प्राथमिकी की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं आगे कुछ भी बताने से इनकार किया।