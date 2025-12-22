Bihar Latest News : सरकारी किस्त पूरी, लेकिन मकान अधूरे, 3485 परिवार अब भी इंतजार में
PM Awas Yojana News : समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,485 मकान अभी भी अधूरे हैं, जबकि 26,618 लाभार्थियों को तीसरी किस्त का भुगतान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur latest news : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में आवास निर्माण की रफ्तार संतोषजनक तो दिख रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों के घर अब भी अधूरे पड़े हैं।
आंकड़ों के अनुसार जिले में 26,618 लाभार्थियों को तीसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है, जबकि इनमें से 23,133 मकानों का ही निर्माण पूरा हो सका है।
आंकड़ों के मुताबिक समस्तीपुर में अब भी 3,485 मकान अधूरे हैं, जबकि तीसरी किस्त जारी होने के बावजूद इनका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। राज्य स्तर पर जिला उन जिलों में शामिल है, जहां तीसरी किस्त प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है। फिर भी अधूरे आवासों का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है।
जानकारी के अनुसार मजदूरी, निर्माण सामग्री की लागत और निगरानी की कमी के कारण कई लाभार्थी तय समय में मकान पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
बताया गया कि अधूरे मकानों की प्रगति से संबंधित समीक्षा प्रतिदिन की की जा रही है। आवास को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए जिला स्तर से प्रखंड और संबंधित पंचायतों को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
लाभार्थियों पर पूरी तरह से आवास योजना को पूर्ण कराने का दबाव दिया जा रहा, ताकि जल्द से जल्द योजना पूर्ण हो। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन अधूरे पड़े 3,485 आवासों को ससमय पर पूरा करा पाती है या नहीं।
किस्त जारी करने में नंबर वन, पूर्ण करने में लुढ़का
जिला राज्यभर में आवास योजना की किस्त जारी करने में नंबर वन रहा। सबसे अधिक 26618 आवास की तीसरी किस्त भेजी गई। जबकि, आवास पूर्ण कराने में जिला पिछड़ रहा है। बताया गया कि पूर्ण कराने के मामले में जिला तीसरे नंबर है। बताया गया कि यह आंकड़ा दो वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 में दिए गए आवासों का है।
जिले में 26 हजार से अधिक तीसरे किस्त जारी किए जा चुके हैं। जबकि, 23 हजार से अधिक आवास पूर्ण है। शेष आवास को पूर्ण कराने को लेकर विभाग द्वारा प्रत्येक दिन समीक्षा की जा रही है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर कर्मियों को तेज गति से आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। लगातार इसकी निगरानी भी की जा रही है।
- आशुतोष आनंद, निदेशक, डीआरडीए, समस्तीपुर
