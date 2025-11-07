Samastipur News : जमीन विवाद में भड़की आग, बिशनपुर में दस घर जलकर राख

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर वार्ड 4 में शुक्रवार को जमीनी विवाद में हुई कहासुनी के दौरान एक शख्स ने एक घर में आगजनी कर दी। भड़की आग ने दस घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते सभी घर धूं-धूंकर जलनी शुरू हो गई।

आगजनी से गांव में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू की, लेकिन सफल नहीं हो सके। आनन-फानन में सूचना पुलिस और अग्निशमन दस्ता को दी गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन दस्ता ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया।

मिली जानकारी के अनुसार घटना में भरतलाल ठाकुर, अर्जुन ठाकुर, मनीष ठाकुर, नकुल ठाकुर, बिन्दु ठाकुर, भीम ठाकुर, राज नारायण ठाकुर, अकलू ठाकुर लक्ष्मण ठाकुर और विश्वनाथ ठाकुर के घर जले हैं। बताया गया कि दो पक्षों में पूर्व से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। इसी बीच उक्त विवाद एक बार फिर से भड़क उठा।

एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के साथ कहासुनी करनी शुरू कर दी। विवाद को भड़कते देख एक शख्स ने एक घर में आग लगा दी। इससे आग भड़क उठी। देखते-देखते आग ने आसपास के अन्य घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। घटना के समय अन्य घरों में केवल महिलाएं ही मौजूद रहीं। घर के अधिकांश पुरुष बाहर थे। इससे घर के सामान आदि भी नहीं निकल सकी।