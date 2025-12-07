Language
    Samastipur Crime : सिलौत में जमीन को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, चीख-पुकार से थर्रा उठा इलाका

    By Abhinav Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:05 PM (IST)

    समस्तीपुर के सिलौत गाँव में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों में अजय कुमार की हालत गंभीर है। पुलिस ने घटनास्थल से ख ...और पढ़ें

    सदर अस्पताल में इलाजरत जख्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । मुफस्सिल थाना के सिलौत गांव रविवार को जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना से दहल उठा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसायी। इसमें तीन लोग जख्मी हो गए। आनन-फानन में सभी को ग्रामीणों व स्वजनों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जख्मी की पहचान गांव के स्व सुरेंद्र झा के पुत्र अजय कुमार, उनके भाई हरिओम झा और सुनील झा के पुत्र हिमांशु शेखर के रूप में हुई। इसमें अजय की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें सामने से सीने में गोली मारी गई है, जबकि हिमांशु को कमर के नीचे पीछे से बायी तरफ गोली लगी है।

    वहीं हरिओम को जांघ में गोली लगी है। घटना के बाद सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। स्वजनों ने सभी को शहर के अलग-अलग निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर सदर एसडीपीओ सह एएसपी संजय कुमार पाण्डेय दलबल समेत सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जख्मी की स्थिति की जानकारी लेते हुए स्वजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

    सूचना पर थानाध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह दलबल समेत रवाना हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर छानबीन करते हुए मौका से चार खोखा बरामद किया है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर सभी के घर पुलिस टीम ने छापेमारी की, लेकिन घर के सभी सदस्य फरार हो गए थे।

    बताया गया कि उक्त जमीन को उनके प्रद्युम्न झा ने गांव के ही श्रवण सहनी आदि को जोतने के लिए दे रखा था। यह बात कुछ दिनों अजय पक्ष के लोगों को पता चली कि उनके हिस्से की जमीन भी उसके कब्जे में ही है। उसने चार दिन पूर्व ही उसे जमीन खाली कर देने को कहा था। बताया गया कि उस समय भी विवाद हुआ।

    रविवार को अजय अपने साथ कुछ ग्रामीणों को लेकर जमीन जोतने गया था। जहां श्रवण सहनी पक्ष से पहुंचे। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अचानक से गोली बरसाने शुरू कर दिए। बताया गया कि इस दौरान कई राउंड गोलियां चलाई गई। इसमें तीन लोग जख्मी हो गए। घटनास्थल पर गोली चलते ही अफरा-तफरी मच गई। घटना को अंजाम देने बाद सभी मौके से भाग निकले।

    चार दिन पहले भी हुई थी कहासुनी और हाथापाई 

    जख्मी हिमांशु ने बताया कि चार दिनों पूर्व भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उस समय अजय झा पक्ष के लोगों को दूसरे पक्ष ने कहासुनी और हाथापाई करते हुए भगा दिया था। रविवार को सभी ग्रामीण समेत जुटकर खेत पर गए थे। इसी दौरान अचानक से गोलीबारी की गई।

    गोली चलाने वाले बदमाशों ने अपना चेहरा ढक रखा था। इससे किसी को नहीं पहचान सके। इधर, पुलिस को घटनास्थल से 7.6 बोर के खोखे बरामद हुए हैं। वहीं घटना के बाद में गांव वालों में दहशत कायम है। गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो सके।

    अजय के सीने को चीरते हुए निकल गई गोली 

    शहर के एक निजी अस्पताल में जख्मी अजय का इलाज जारी है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक गोली उसके सीने को चीरते हुए पीछे पीठ की तरफ से निकल गई। जख्म गहरा है। चिकित्सकों ने फिलहाल उसे आईसीयू में भर्ती किया है। गोली से किस-किस पार्ट को नुकसान हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। अभी कुछ भी बता पाना संभव नहीं है। वहीं दो अन्य जख्मी की हालत भी गंभीर है।

    तकनीकी अनुसंधान को डीआईयू टीम और एफएसएल पहुंची 

    तकनीकी अनुसंधान के जरिए घटना का तेज गति से पर्दाफाश करने को ले डीआईयू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटनास्थल पर टावर डंपिंग आदि की गई है, ताकि बदमाशों का पता लगाया जा सके। वहीं ठोस साक्ष्य एकत्रित करने को ले एफएसएल टीम ने भी आवश्यक नमूना उठाया है। सभी जांच नमूना को जांच में भेजा जाएगा। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित रखा है।

    जमीनी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों की पहचान कर ली गई है। सभी फरार है। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा। जख्मी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर गांव में पुलिस को तैनात किया गया है। वैसे स्थित सामान्य है।
    - संजय कुमार पाण्डेय, सदर एसडीपीओ, समस्तीपुर