दरभंगा-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर से गुजरेगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन, ग्रुप रिजर्वेशन पर मिलेगी छूट

आईआरसीटीसी 5 दिसंबर से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा जो सहरसा से चलकर समस्तीपुर समेत कई स्टेशनों से दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। डीजीएम राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों को ग्रुप रिजर्वेशन पर छूट मिलेगी। 17 दिसंबर तक चलने वाली इस यात्रा में तिरुपति रामेश्वरम समेत कई मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे जिनमें भोजन आवास और सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। आईआरसीटीसी श्रद्धालुओं के लिए भारत गौरव स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रही है। यह ट्रेन 5 दिसंबर से सहरसा से चलेगी और समस्तीपुर जंक्शन सहित कई स्टेशनों से होते हुए दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी।

आईआरसीटीसी के डीजीएम राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह ट्रेन सहरसा, सुपौल, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र स्टेशन से होकर गुजरेगी। श्रद्धालुओं को ग्रुप रिजर्वेशन पर विशेष छूट भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा 5 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर को समाप्त होगी। इस दौरान श्रद्धालु तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था गैर वातानुकूलित होटलों में की गई है।

साथ ही शाकाहारी भोजन, सुबह-शाम चाय, स्थानीय दर्शन के लिए बस की सुविधा भी दी जाएगी। यात्रा शुल्क को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। बजट श्रेणी (स्लीपर क्लास) के लिए प्रति यात्री 25,620 रुपये, स्टैंडर्ड श्रेणी के लिए 35,440 रुपये और कंफर्ट श्रेणी के लिए 49,175 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त कोच में विशेष सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और चिकित्सकों की टीम के साथ मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वरीय पर्यवेक्षक संजीव कुमार ने बताया कि इस बार भारत गौरव ट्रेन में सेकंड एसी कोच भी लगाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान एरिया मैनेजर प्रमोद कुमार, मुन्ना कुमार, विजय कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन अब तिरुपति से चलेगी रक्सौल और चर्लपल्ली के बीच चलने वाली 07052/07051 रक्सौल-चर्लपल्ली-रक्सौल स्पेशल ट्रेन के संचालन में बदलाव किया गया है। अब इस स्पेशल ट्रेन का टर्मिनल चर्लपल्ली के बजाय तिरुपति स्टेशन होगा। रेल प्रशासन के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत 07051 तिरुपति-रक्सौल स्पेशल प्रत्येक शनिवार को सुबह 08:15 बजे तिरुपति से चलेगी और रात 09:03 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी। यहां मात्र दो मिनट का ठहराव होगा और 09:05 बजे प्रस्थान कर पूर्व निर्धारित समय व ठहरावों के अनुसार यात्रा जारी रखते हुए यह ट्रेन सोमवार को दोपहर 01:30 बजे रक्सौल पहुंचेगी।