समस्तीपुर में सरकारी एंबुलेंस सेवा '102' फेल, 10 बार कॉल करने पर भी नंबर व्यस्त, मरीज परेशान

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। टोल फ्री नंबर 102 पर कॉल कर सरकारी एंबुलेंस की सेवा लेने में समस्तीपुर जिले के मरीजों का दम फूल रहा है। एक नहीं, दस-दस बार फोन करने पर यह नंबर हमेशा व्यस्त बताता है। यदि फोन लग भी गया तो यह जरूरी नहीं कि एंबुलेंस सेवा तुरंत मिल जाए।

ऐसे में मरीजों को सरकारी एंबुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। खासकर प्रसव वेदना से पीड़ित महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में स्वजन आटो या टोटो से लेकर अस्पताल पहुंचते हैं।

समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत विशनपुर निवासी अनिल दास ने बताया कि प्रसव पीड़ा शुरू होने पर एंबुलेंस के लिए कॉल किया। लेकिन काफी देर तक व्यस्त रहने की वजह से मजबूरी में ऑटो लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। हालांकि, ऑटो पर प्रसूता को बैठा कर ले जाने में भी काफी समस्या हुई। सड़क जाम रहने की वजह से भी विलंब का सामना करना पड़ा।

कैसे काम करता है यह नंबर सरकारी एंबुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए 102 नंबर पर कॉल करना होता है। राज्य में इसी टोल फ्री नंबर से एंबुलेंस की सुविधा लेने के लिए बुकिंग की जाती है। कुछ दिनों से इस नंबर पर काल करने पर हमेशा व्यस्त बताया जाता है। बात हो गई तो किस्मत है।

पूर्व में स्थानीय स्तर पर अस्पताल प्रशासन इस सेवा को आसानी से उपलब्ध करा देते थे। अब यह नियम बना दिया गया है कि मरीज के स्वजन अपने नंबर से कॉल करेंगे तभी सेवा मिलेगी। जिले में क्या है एंबुलेंस की स्थिति सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लाने व जाने के लिए एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है। सदर अस्पताल में गंभीर मरीजों को बाहर ले जाने के लिए तीन एंबुलेंस और गर्भवती महिला के लिए दो एंबुलेंस हैं।

वहीं जिले के सरकारी अस्पतालों में कुल 77 एंबुलेंस है। इनमें 22 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस है। 52 बेसिक लाइफ सपोर्ट से एंबुलेंस गंभीर और गर्भवती महिलाओं के लिए हैं। शेष तीन वाहन शव परिवहन के लिए है। कॉल आते ही उपलब्ध कराई जाती एंबुलेंस एंबुलेंस सेवा देने वाली एजेंसी जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड के एसीओ राघवेन्द्र कुमार कहते हैं कि कॉल आते ही सेवा उपलब्ध कराई जाती है। पूरे बिहार के लिए एक ही नंबर से बुकिंग की सुविधा दी जा रही है।